Nevarnost burje in snežnih zametov

Po meteorološki napovedi Agencije RS za okolje bodo v sredo zvečer in v noči na četrtek najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od sto do sto dvajset kilometrov na uro. Burja bo tudi na prehodu med Notranjsko in Primorsko ter v višje ležečih krajih povzročala nastanke snežnih zametov, so opozorili.

Ponoči bo snežilo v večjem delu Slovenije, le po nižinah Primorske bo namesto snega deževalo. V bližini morja lahko tudi zagrmi. V četrtek bo sprva oblačno, sneženje bo zjutraj ponehalo tudi v južnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do šest, na Goriškem in ob morju okoli devet stopinj Celzija.

V visokogorju se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Gasilci posredovali že zgodaj popoldne

Gasilci so zgodaj popoldne že posredovali v naselju Bohinjska Bistrica, kjer se je zaradi teže južnega snega in močnega deževja poškodovala kritina na strehi večstanovanjskega objekta, voda pa je zalila stanovanja.

V Borovnici je močan veter razkril streho hiše, v občini Majšperk pa je veter podrl drevesi, ki sta padli na hišo in poškodovali streho.