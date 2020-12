»Ni absolutnega zmagovalca, pa tudi ne poraženca«

Bruselj: Režim ne bo šibkejši

BRUSELJ – »Najdena je bila tipična evropska rešitev v takšnih situacijah, ko sta zadovoljni obe strani in ni absolutnega zmagovalca, pa tudi poraženca,« je po vrhu EU glede mehanizma pogojevanja izplačil evropskih sredstev s pravno državo povedal premierVrh se je zavlekel čez noč do dopoldanskih ur, saj dolgo ni bilo soglasja o zvišanju podnebnih ciljev. Temelji za kompromis glede mehanizma pravne države je nemško predsedstvo svetu EU postavilo že v prejšnjih dneh. Novost v sklepih vrha je, da bo evropska komisija v primeru tožbe glede mehanizma na sodišču EU počakala s pripravo smernic za izvajanje režima in bo v njih vključila elemente razsodbe. Šele nato naj bi sprožila postopke proti kršiteljicam za odvzem evropskih sredstev.Premier Janša je opozoril, da je po julijskem vrhu (v pogajanjih med svetom EU in evropskim parlamentom) nastal mehanizem, ki je puščal številna vprašanj odprta. Razčistila so se sinoči s potrditvijo sklepov, je pojasnil. V njegovih očeh je zmagovalka EU, saj bodo dostopna sredstva iz proračuna EU in načrta za okrevanje.Namesto mehanizma, »ki je bil precej ohlapen in deloma arbitraren« je po Janševih besedah nastal mehanizem, ki si zasluži takšno ime. »Gre za pristop, ki izključuje arbitrarnost, gre za pristop, ki omogoča uveljavljanje enakih vatlov za vse države članice,« je prepričan Janša. Ker bo podvržen presoji sodišča EU, po njegovem mnenju ne bo grenkega priokusa politične samovolje. Evropska komisija ima težko naloga, da oba različna akta »spravi v takšen medsebojen odnos, da bo mehanizemPredsednica evropske komisijeje jasno povedala, da klavzula o pravni državi s kompromisom z Madžarsko in Poljsko ni bila oslabljena. »Niti en primer ne bo izgubljen,« je napovedala. Sodišče EU je po njenih besedah kraj, kjer se lahko razjasnijo različni pogled na pravne tekste. Če bodo postopki v EU končani, bo klavzula začela veljati 1. januarja. V primeru kršitev pravne države bo primer sprejet, evropska komisija bo pripravila smernice in obdelan bo po razsodbi.Tudi po mnenju Janše časovne zamude v postopkih sploh ne bo, »saj vemo, kako poteka črpanje evropskih sredstev«. Preden pride do izplačil, bo minilo več časa, kot ga potrebuje sodišče za preverjanje, je povedal premier Poleg tega ga mora ena država članica izpodbijati, da bo sploh obravnavan na Sodišču EU. To nima smisla, dokler evropska komisija ne priprava izvedbenega akta, na podlagi katera bo možno oceniti, kako bodo tekli postopki, je še ocenil Janša.