Ni še konec: olimpijske igre prihajajo v Ljubljano

Prednosti telesne vadbe za otroke Izboljša imunski sistem

Pozitivno vpliva na otrokov razvoj in rast

Vzdržuje telesno težo

Poveča raven energije

Poveča samozavest

Uči nas vztrajnosti

Izboljša koncentracijo pri učenju

Nikoli več: »Mami, dolgčas mi je«

Neverjetna priložnost – spoznajte šport in njihove junake

Kako so se imeli leta 2019?

Priložnost, da spoznajo svoje športne vzornike

Kašni športni izzivi vas čakajo?

Čaka vas kar 40 različnih športnih izzivov – atletika, kotalkanje, športni nogomet, športno plezanje, golf, odbojka, drsanje in še veliko več.



Spoznajte vse športne izzive.



Vse, kar potrebujete, so dobra volja, športna oblačila in pogum, da se preizkusite v čim več izzivih.



Ne zamudite torej Olimpijskega festivala, ki bo 25. in 26. 9. na Kongresnem trgu v Ljubljani.



Olimpijski duh je to poletje znova prevzel navijače vseh starosti in videti je bilo, kot da se je za en mesec svet ustavil, vsakodnevne težave pa so zbledele. Vse se je vrtelo okrog največjih športnih junakov in njihovih neverjetnih športnih podvigov. Šport nas je spet združil, nam vlival upanje in nas navdušil.Znova je razkril vso svojo širino – ne le uspehi in rekordi, pozitivni učinki športnega udejstvovanja presegajo športne rezultate. Šport ne vpliva blagodejno le na telo in vsesplošno dobro počutje, ampak športnike že od malih nog uči, da so strast, disciplina, »fair play« in vztrajnost prave vrline za življenje. In to je bistvo športa.Šport zelo hitro zleze pod kožo in postane strast, način življenja, ki bo vsakega mladega športnika vsaj za nekaj ur na dan popolnoma prevzel in okupiral. Pozabil bo na družabna omrežja in na vzporedni virtualni svet ter ga skozi vsakodnevno srečanje s svojimi športnimi prijatelji naučil pristnih socialnih veščin in kolegialnosti.Nekatere vodijo najljubši športni junaki, nekatere premami takojšnja športna kemija, spet drugi potrebujejo malo več raziskovanja. Izbira pravega športa ni vedno preprosta, zlasti, ker je na voljo toliko disciplin. Ravno zato stadatuma, ki si ju je treba zapisati – takrat bo namrečpotekal Olimpijski festival . Gre za edinstven dogodek, na katerem bodo mladi in njihovi starši lahko od blizu spoznali skoraj 40 različnih športnih panog in disciplin, se srečali s svojimi športnimi junaki in se z njimi potegovali na pravih športnih izzivih.Prek zabave, športnih delavnic in pestrega spremljevalnega programa bodo tako spoznali, kako pomembno se je športno udejstvovati in kako lahko šport pozitivno vpliva na njihovo življenje ter na njihove dosežke.Cilj festivala je mladim predstaviti šport v vsej veličastnosti, a vendarle na igriv, zabaven in zanje primeren način, da začutijo in vzljubijo šport in da s tem postane sestavni del njihovega življenja.Športniki so najboljši ambasadorji svojih športnih panog, vzor premišljenosti, odločnosti, pokončnosti, iznajdljivosti, spretnosti, vztrajnosti, poštenega dvoboja in ne le telesne, temveč tudi miselne moči.Na festivalu jih bodo tako lahko otroci in njihovi starši spoznali in se z njimi celo pomerili v športnih izzivih. In ker so najboljši vrhunski športniki za svoj trud poplačani z nagradami, bodo tudi na festivalu delili simpatične Foksijeve medalje za otroke, ki bodo uspešno opravili najmanj 20 športnih izzivov in jih zabeležili v svoji olimpijski zloženki. Vsekakor dobra motivacija za vse mlade športne upe!Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije