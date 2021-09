NIJZ enkrat cepljenim prebolevnikom le uredil veljavnost covidnih potrdil

NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, je vsem, ki so se do sredine septembra po prebolelem covidu-19 v šestih do osmih mesecih cepili z enim odmerkom, tehnično uredil covidno potrdilo. Njihove QR-kode po zapletu zaradi spremenjenega vladnega odloka zdaj veljajo, so sporočili z ministrstva za zdravje in se vsem, ki so zaradi implementacije sprememb imeli težave, opravičili.



Vlada je v odloku, ki je začel veljati 5. septembra, veljavnost statusa prebolevnikov podaljšala z 180 na 240 dni. V odloku, ki je začel veljati 15. septembra, pa je njihov status zopet skrajšala na 180 dni. Tistim, ki so se v vmesnem času cepili zgolj z enim odmerkom cepiva, covidno potrdilo zato ni več veljalo.



Na zmedo se je v torek odzvala tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović, ki je dejala, da se ji »

vse skupaj zdi nesmiselno«. Po njenih besedah je oseba, ki se je enkrat cepila v roku osmih mesecev od okužbe s koronavirusom, »v resnici zaščitena«.



Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je v torek za POP TV dejal, da so na ministrstvu za zdravje s problemom seznanjeni in da je v fazi reševanja. Kot je pojasnil, je vlada najnovejši odlok uskladila z uredbo evropskega parlamenta. Če vlada te spremembe ne bi uveljavila, bi Slovenci v tujini po njegovih besedah lahko imeli težave z neveljavnimi potrdili, »saj večina evropskih držav enega odmerka pri prebolevnikih ne priznava«.



Z ministrstva za zdravje so danes popoldne sporočili, da so veljavnost potrdil na NIJZ tehnično uredili in so njihove QR-kode že veljavne. Ob tem so poudarili, da daljše obdobje prebolevnosti, torej 240 dni, velja samo v Sloveniji, ne pa tudi v tujini. Vse, ki so covid-19 preboleli, so še pozvali, da se cepijo v roku 180 dni.

