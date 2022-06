Nini Krajnik že svetuje Sebastijan Jeretič, računa pa na donacije podjetnikov

Nina Krajnik si je v zadnjem obdobju priborila pozornost desnih volivcev, desnih strank in njihovih medijskih podaljškov. Krajnikova je predsednica Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo, odgovorna urednica revije Objekt Želje in knjižne zbirke Juno, sicer pa žena moravškega župana Milana Balažica.

»To, kar je politično, je to, kar je osebno, zato je moja politika politika singularnega. Ne izhaja iz delitev ali dispozitivov moči enih proti drugim, ampak daje prostor resnici in želji vsakogar. Zato je edina, ki je za vse. Samo če imamo to pravico, lahko delujemo kot skupnost,« je politični kredo predsedniške kandidatke, ki svojo politično filozofijo gradi na pojmu singularnega.

Tudi Peter Jambrek in Vili Kovačič ob njenem boku

»Nisem članica nobene stranke, bom pa vesela, če se bo kakšna stranka pravzaprav identificirala z mojimi idejami in jih prepoznala kot svoje,« je dejala Nina Krajnik, ki je napovedala vložitev kandidature s podpisi 5000 volivcev. Pri tem ji je pomoč že napovedal aktivist Vili Kovačič, ki se ukvarja z zbiranjem podpisov volivcev za različne projekte, ki so v interesu največje opozicijske stranke.

Nina Krajnik, ki zapuščino poslavljajočega se predsednike republike Boruta Pahorja vrednoti pozitivno, o svoji politiki pravi, da bo drugačna, saj odpira prostor resnici in želji vsakogar. Njeni volivci pa da se ne delijo na leve in desne, ampak so ljudje, »ki znajo odpreti oči za družbeno stvarnost«. Poleg tega pa da so ljudje »odprtega duha in bistrih umov, ki so načelni in se znajo boriti v najtežjih okoliščinah, predvsem pa ne nasedajo mnogoterim poizkusom pranja možganov«.

Čeprav je Krajnik dejala, da se izogiba predalčkanju volivcev in politikov, pa je ob najavi kandidature obregnila ob svoji konkurentki, Natašo Pirc Musar, ki je kandidaturo najavila prejšnji teden in Marto Kos, ki jo bo najavila danes. Pravi, da obe prihajata iz »ene partije«, Pirc Musarjeva da je kandidatka stare generacije levih privatizerjev, Kosova pa kandidatka mlajše generacije levih privatizerjev.

Nina Krajnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kampanjo v začetku financira iz lastnega žepa

»Volilni štab z dragocenimi nasveti Sebastijana Jeretiča vodim sama. Imamo ekipo sedmih ljudi,« je povedala Krajnikova. Sebastijan Jeretič je eden najbolj znanih slovenskih političnih svetovalcev, ki je bil na začetku kariere zaslužen za zmago SD na parlamentarnih volitvah, nazadnje pa je svetoval bivšemu ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku.

»Na začetku bom sama dala finančni prispevek. Kasneje se na podlagi svojega stališča do gospodarstva in podjetnikov, ki nase jemljejo največjo odgovornost, do njihovega dela pa imam zelo pozitiven odnos, pojavlja določen manevrski prostor,« je dogovorila na vprašanje, kako bo financirala svojo kampanjo in storitve političnih svetovalcev.

Glavni podpornik kandidature Nine Krajnik je nekdanji ustavni sodnik in ideolog slovenske desnice Peter Jambrek. Jambrek je zavrnil oceno, da je Krajnikova kandidatka skrajne desnice alt-right in da v Sloveniji ne zastopa alternativne desnice, uvožene iz ZDA, ki sicer zastopa belske, šovinistične, rasistične, nacionalistične in levici sovražne moške.

Preostali podporniki so še nekdanji ustavni sodnik Tone Jerovšek, smučarski skakalec Lovro Kos, astronom in fizik Bojan Kambič, Nataša Elvira Jelenc iz Društva onkoloških bolnikov, pisateljica Gabriela Babnik Outtara, podjetnik in glasbenik Pavle Okorn in akademski slikar Matej Metlikovič.