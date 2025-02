Vlada pričakuje najnižje cene elektrike v zadnjih letih

Zmede s položnicami bo konec, zakon, ki ga je sprejel državni zbor, bo konkretno znižal omrežnine za januar in februar. Računi bodo zaradi tega izdani nekoliko kasneje, a bodo med najnižjimi v zadnjih letih, je po seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Vlada je z uredbo vsaj do julija podaljšala oprostitev prispevka za obnovljive vire.

Povprečno gospodinjstvo bo tako dobilo račun za 54,5 evra, kar je precejšnje znižanje od decembra lani, ko je povprečni račun znašal 69,7 evra. Marca bodo računi po prepričanju ministra znašali manj kot 70 evrov, v boju dobaviteljev, ki ga pričakujejo na ministrstvu, bi lahko povprečen znesek na računih padel celo na 65 evrov. Tako bodo računi nižji kot septembra lani ali pa celo nižji kot marca lani.

Marca se začenja nižja sezona za omrežnine, vlada pa je z uredbo vsem gospodinjstvom podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za obnovljive vire in soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Z uredbo je vlada določila tudi novo osnovo za omrežnino pri sezonskih uporabnikih elektrike, kot so žičnice in namakalni sistemi. Za osnovo ne bo več določena minimalna moč, ki nje bila določena previsoko, temveč dejansko uporabljena moč.

Za gospodarstvo ukrepe pripravlja ministrstvo za gospodarstvo, lastniki sončnih elektrarn pa imajo enake koristi kot druga gospodinjstva. Od marca pa bodo omrežnine za lastnike sončnih elektrarn nižje kot lani med marcem in septembrom.