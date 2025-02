Računi za elektriko bodo prišli z zamudo; kakšne bodo marčevske cene?

Januarske račune za električno energijo bodo gospodinjski uporabniki prejeli z nekajdnevno zamudo. Razlog je prilagoditev izračunov zaradi minuli teden sprejetega zakona, po katerem bodo gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos plačali nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku.

Trgovci z električno energijo tako gospodinjske uporabnike na svojih spletnih straneh v teh dneh obveščajo, da pri izdaji računov za električno energijo za januar prihaja do zamika. Razlog je sprejem zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjstva, ki bo znižal tarifno postavko za najdražji blok omrežnine po novem obračunskem sistemu v višji sezoni, to je januarja in februarja.

Zaradi teh sprememb je namreč potrebna prilagoditev izračunov. Vse račune za januar in februar 2025 bodo tako dobavitelji izdali v skladu z novimi tarifnimi postavkami, kot jih določa zakon. V primeru plačila prek trajnika bo plačilo izvedeno skladno z dogovorjenim datumom bremenitve.

Omenjeni zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili poslanci vladajoče koalicije, je DZ sprejel minuli četrtek, v uradnem listu pa še ni bil objavljen.

Zakon za gospodinjske odjemalce določa, da se bodo tarifne postavke za obračunsko moč za gospodinjske odjemalce za januar in februar letos v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2. Izpad pobrane omrežnine - po oceni predlagateljev 19,5 milijona evrov - bo moral kriti sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles.

Dobavitelji večinoma še ne razkrivajo novih cenikov električne energije

Dobavitelji električne energije večinoma še niso objavili, kakšne bodo cene električne energije za gospodinjstva od 1. marca, ko se izteče državna regulacija. Več jih napoveduje nižje cene kot po veljavnih cenikih, na katerih so cene dvakrat višje od reguliranih, a za koliko, ne razkrivajo.

Dobavitelji bodo lahko po 28. februarju, ko se izteke državna regulacija cen električne energije za gospodinjstva, cene oblikovali prosto. Vlada namreč po besedah resornega ministra Bojana Kumra regulacije ne bo podaljšala.

Po veljavni regulaciji je najvišja dovoljena cena električne energije za večjo tarifo (VT) 84 evrov, za manjšo tarifo (MT) 70 evrov in za enotno tarifo (ET) 77 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV.

Na objavljenih rednih cenikih dobaviteljev so cene približno dvakrat višje. Glede na to, da dobavitelji strank o morebitnem zvišanju do začetka februarja niso obvestili - po zakonu jih morajo en mesec vnaprej -, z marcem podražitev glede na objavljene cene ne bo.

V Gen-I so minuli teden sporočili, da je glede na znižanja tržnih cen na nabavnih trgih električne energije pričakovati nižje cene kot po objavljenih cenikih. Kakšne bodo cene pri njih, niso razkrili. Tudi v Elektro energiji, ki je v lasti Gen-I, so STA povedali, da ceniki za čas po končanju vladne regulacije cen še niso potrjeni. Objavljena cena za ET pri teh dveh dobaviteljih je 153,90 evra na MWh brez DDV.

V Petrolu so STA povedali, da trenutno še oblikujejo nove cenike za dobavo električne energije, ki bodo začeli veljati s 1. marcem, in da bodo o spremembi cen odjemalce tudi obvestili. Objavljena cena za ET pri Petrolu je 155,95 evra.

V ECE bodo s 1. marcem znižali redne cene električne energije za gospodinjske odjemalce, so povedali za STA, ni pa še znano, kakšne bodo nove cene. Te bodo pravočasno objavili na spletni strani ece.si, odjemalce pa obvestili prek računov za mesec februar, so napovedali. Enako so povedali v družbi Energija plus, ki je prav tako del skupine HSE. Pri ECE in Energiji Plus je objavljena cena za ET 164,49 evra.

Gospodinjstvom se bodo predvidoma računi za elektriko z marcem kljub prehodu v nižjo sezono pri omrežnini zvišali. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zaenkrat edini dobavitelj, ki je že objavil cene, ki jih bo zaračunaval po 1. marcu, je Bisol energija. V paketu Fiksni bo cena za ET 138,52 evra, v paketu Fiksni z vezavo pa 130,33 evra na MWH brez DDV. Družba ponuja tudi možnost obračuna po dinamičnih cenah (po urah in z določenim pribitkom na veleprodajno ceno).

Minister Kumer je v pogovoru za spletni portal Žurnal24 izrazil pričakovanje, da bodo dobavitelji upoštevali, kakšne so bile lani cene za energijo za dobavo v letošnjem letu, in znižali cene na rednih cenikih.

Gospodinjstvom se bodo predvidoma računi za elektriko z marcem kljub prehodu v nižjo sezono pri omrežnini zvišali. Poleg predvidoma višjih cen za energijo se bo znova obračunaval tudi prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE), po napovedi ministra Kumra sicer v polovični višini. Tega prispevka ne bodo plačevali lastniki sončnih elektrarn.

Agencija za energijo je za današnjo izdajo časnika Dnevnik pripravila izračune končnih računov za povprečen odjem po posameznih skupinah gospodinjskih odjemalcev po 1. marcu ob upoštevanju objavljenih cenikov pri dobaviteljih.

Za gospodinjstvo z letno porabo okoli 4000 kilovatnih ur (kWh) naj bi februarski račun (ob upoštevanju zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce, ki sicer še ni bil objavljen) znašal 63,3 evra z DDV, potem ko je prej 78,3 evra, marca pa 92,6 evra. To bi bila glede na februar 46-odstotna podražitev.

Za gospodinjstvo s sončno elektrarno, toplotno črpalko in električnim avtomobilom, ki letno porabi 9000 kWh električne energije, se bo februarski znesek z upoštevanjem interventnega zakona znižal s 45,8 na 20,7 evra.

Gospodinjstvo s toplotno črpalko in električnim avtomobilom, ki prav tako letno porabi 9000 kWh električne energije, pa naj bi februarski znesek padel s 161 na 135,9 evra, na marčevski položnici pa naj bi se zvišal na 189,3 evra oz. glede na februar za 40 odstotkov.