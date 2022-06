Včeraj je potekala skoraj triurna izredna seja sveta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), na kateri je bila ponovno obravnavana točka o selitvi laboratorija iz Maribora v Ljubljano. Tokrat so se svetniki odločili, da selitve, ki je sprožila val ogorčenja, ne bo. Sprejet je bil nov predlog sprememb sklepa o ustanovitvi NLZOH, ki ga mora potrditi še vlada.

Predsednik sveta zavoda Luka Kajtna nam v torek ni želel razkriti, čigava je bila sploh zamisel o preselitvi sedeža NLZOH v Ljubljano, s katero je pretekli teden zahteval ad hoc razrešitev dnevnega reda. Med vrsticami je odgovor sicer podal v stavku, da jih je kot svetnike postavil ustanovitelj, torej vlada. Dodal je še, da je bil omenjeni predlog podan dobronamerno z mislijo na pripravo na jesenski val epidemije. Tedaj bi bilo po njegovem dobro, da bi glavna akterja NIJZ in NLZOH delovala pod isto streho. V Ljubljano naj bi se selili samo vodstvo in skupne službe. Dodatnih argumentov, zakaj bi bila taka ureditev boljša kot zdajšnja, ko je ena institucija delovala v Ljubljani, druga pa v Mariboru, ni podal.

S tem, da je pretekli petek predlagal selitev v Ljubljano, dan kasneje pa za 20. junij sklical dopisno sejo, na kateri bi o tem ponovno odločali, je izgubil kredibilnost. Poleg tega je v le nekaj dneh od imenovanja nekajkrat kršil poslovnik, zato mu je svetnica dr. Mojca Fašmon Durjava, že tretji mandat predstavnica zaposlenih v svetu zavoda, dejala, naj premisli o odstopu.

V zvezi s selitvijo, ki je zdaj torej ne bo, so letele kritike z vseh strani, oglasila se je celo Skupnost občin Slovenije, ki je opozorila na spornost centraliziranja države. Zadeva je zdaj torej rešena, saj so člani sveta v začetku preklicali sklep, ki so ga sprejeli na tretji redni seji, 17. junija, in s tem potrdili, da sedež NLZOH ostaja v Mariboru.

V nadaljevanju so obravnavali nov predlog treh članic sveta zavoda, da bi se rok za podajanje pripomb na preostale predlagane spremembe sklepa o ustanovitvi NLZOH podaljšal in da se uskladijo pogoji za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja s sklepom o ustanovitvi NIJZ. Predloga predstavniki ustanovitelja niso sprejeli. Tako so glasovali o predlogu predstavnikov vlade o spremembah sklepa o ustanovitvi v podani obliki in je bil sprejet tudi predlog dvotirnega upravljanja zavoda.

V NLZOH so še izrazili skrb, da na dnevni red kljub prizadevanju Mojce Fašmon Durjave in predstavnice uporabnikov v svetu zavoda Brede Kutin ni bila uvrščena točka obravnave nakupa nepremičnine v Celju. Ta je že bila na dnevnem redu tretje redne seje, a so jo takrat štirje člani sveta, predstavniki ustanovitelja, zavrnili brez obrazložitve.

Menjave v svetih zavodov

Dodajmo, da bodo na današnji seji vlade zagotovo zamenjali člane sveta UKC Ljubljana, ali bodo tudi člane štirih bolnišnic, ki poslujejo slabo, pa še ni znano. Temu bodo, še pred sprejetjem interventnega zakona, menda sledile menjave direktorjev zavodov.

Prvi mož ljubljanskega kliničnega centra Jože Golobič je v zvezi z menjavami pred tednom dni dejal, da lahko ustanovitelj, torej vlada, kadarkoli zamenja svoje predstavnike v svetu zavoda UKC, sam pa nima informacije, ali se bo to res zgodilo. Bodo menjali tudi njega? »V tem trenutku ne vidim razloga, da bi me skrbelo za nezaupnico, seveda pa je stvar sveta zavoda, kako ocenjuje delo direktorja,« je odgovoril 15. junija.

Medtem pa v UKC precej vroče krvi povzroča energetska sanacija, ki jo je direktor predstavljal tudi na včerajšnji seji sveta zavoda.