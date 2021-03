Nov model za osnovnošolce: teden dni doma, teden dni v šoli

INFOGRAFIKA: Delo

Zaradi vse več okužb so na ministrstvu za izobraževanje in na zavodu za šolstvo pripravili nov, to je model C1. Po njem bi se v osnovnih šolah ves čas izobraževali učenci od prvega do petega razreda, tedensko pa bi se izmenjevali učenci šestega in sedmega razreda ter osmega in devetega razreda. Ravnatelji že opozarjajo na nekatere nedomišljenosti v okrožnici in želijo več avtonomije. Če bodo otroci spet ostajali doma, se bo porušil tudi predviden načrt ocenjevanja.Čeprav so v sporočilu ravnateljem zapisali, da so pri pripravi novega modela sodelovali »ravnatelji nekaterih osnovnih šol«, so nekateri drugi ravnatelji do novega modela kritični. Ravnatelj šentjurske OŠ Hruševecmeni, da bi bilo bolje, ko bi o tem, kateri oddelki bodo v šoli in kateri na daljavo, odločali sami: »Tu bi morali ravnateljem dati avtonomijo. Zaradi nacionalnega preverjanja znanja bi bilo bolje, če bi bili hkrati v šoli šesti in deveti razredi. Nekatere manjše šole imajo sedmi in osmi razred v enem, kombiniranem oddelku.«Okrožnica je razburila tudi učitelje. Za oddelke, ki bodo imeli šolo na daljavo, je namreč ponovno predviden prilagojen urnik, največji problem bo ocenjevanje. Po okrožnici je namreč učiteljeva dolžnost, da kadar učenci ne izkažejo zadostnega znanja, vsebine dodatno pojasni, utrdi, preveri in ponovno oceni. Potem ko so bili učenci že štiri mesece na daljavo in je tempo pridobivanja ocen v šoli trenutno precej hud, učitelji opozarjajo, da bo vsak teden na daljavo povzročil nove zamike pri pridobivanju ocen oziroma podrl vsa načrtovana ocenjevanja. »Že zdaj je težko ocenjevati. Pri nas je, recimo, učiteljica zgodovine napovedala spraševanje in je danes enajst otrok manjkalo! Ker v teh razmerah ni težko ostati doma. Pristojni pa nas postavijo pred dejstvo – tu so navodila, upoštevajte jih, četudi niso življenjska oziroma so povsem nerealna,« je dejal Gajšek.Da bi morali praktike pri snovanju okrožnic bolj upoštevati, je prepričan glavni tajnik Sviza: »Ker ni dialoga z učitelji praktiki, se bojim, da ukrepi ne bodo dobro delovali. Avtoritarno navajanje navodil ni dobro. Okrožnice, ki so bile desetletja tisto, kar je treba upoštevati, izgubljajo zaupanje. To bi lahko bil hud problem v prihodnjih tednih.«Medtem se število okužb v šolah povečuje. V primerjavi s prejšnjim tednom se je zmanjšalo le število okuženih osnovnošolcev, za 38,5 odstotka pa se je povečalo število okuženih srednješolcev. Čeprav nekateri trdijo, da dijaki mask ne nosijo in ne upoštevajo ukrepov, predsednica društva ravnateljev srednjih šolpravi, da je to stvar vsake šole: »Podlaga je, da takemu dijaku prepovemo navzočnost pri pouku. To je težko, ampak je treba vztrajati. Nam pa nič ne pomagajo starši s pritožbami in ustavnimi pobudami. Če bi vsi skupaj stisnili zobe, bi bilo že zdavnaj tega konec.«Na ministrstvu so seznanjeni s pritiski na ravnatelje in učitelje, nekatere so starši zaradi zahtev po uporabi mask tudi kazensko ovadili. »Ravnatelj ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo,« odgovarjajo na ministrstvu.