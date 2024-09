Novega komisarja čaka stara in težka naloga

V nadaljevanju preberite:

Dvakratni nekdanji predsednik litovske vlade Andrius Kubilius bo kot prvi zasedel položaj evropskega komisarja za obrambo. Draga, kompleksna in politično občutljiva gradnja obrambne avtonomije Evrope bo ključni in hkrati tudi eden najtežje dosegljivih ciljev, ki jih bo poskušal uresničiti Kobilius z ekipo. Kako iz Evropske unije narediti tudi obrambno unijo, je veliko večja uganka kot to, kakšen je odnos Kobiliusa do vojne v Ukrajini. Goreči zagovornik ukrajinskih stališč bo veliko delo za Ukrajino in varnost EU opravil že, če bo bolje organiziral in tesneje povezal razdrobljeno evropsko obrambno industrijo.