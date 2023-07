Poslanci po hitrem postopku sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi

V nadaljevanju preberite:

Danes so poslanci po skoraj šestih urah razprave s 54 glasovi za in 24 glasovi proti sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je že drugi v zadnjih dobrih dveh letih. Z njim se bo Slovenija počasi približala evropskim državam, ki za svoje starejše, invalidne in pomoči potrebne skrbijo prek sistema dolgotrajne oskrbe in za to namenjajo tudi več denarja.

»Predlog zakona je pomembna nadgradnja zakona o dolgotrajni oskrbi,« je dejal Miha Kordiš, ko je na izredni seji državnega zbora predstavljal stališča odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Med prednostmi zakona so poudarili enotno vstopno točko, ki jo bodo vzpostavili na centrih za socialno delo, kjer bodo upravičenci lahko dobili vse informacije na enem mestu.

Hkrati bo vstopna točka omogočala, da bodo imeli ljudje s primerljivimi potrebami dostop do enakih pravic ne glede na svoje socialne, ekonomske ali druge osebne značilnosti in kraj, kjer želijo uveljavljati pravico do storitev dolgotrajne oskrbe.

Novost, ki jo prinaša zakon, je tudi oskrbovalec družinskega člana, ki bo imel dohodek v višini 1,5-kratnika minimalne plače, lahko bo odsoten 21 dni, za ta čas pa bo za uporabnika poskrbljeno z nadomestno oskrbo. Ker je zdaj pomoč na domu cenovno in geografsko zelo različna od občine do občine, naj bi z novim sistemom starejšim, ki živijo doma, zagotovili enak dostop za vse storitve ne glede na kraj bivanja.