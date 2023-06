Iskanje dogovora, kaj želimo in koliko bi za to prispevali

Zaradi staranja prebivalstva se bo v vseh razvitih državah v že bližnji prihodnosti zelo povečala potreba po kadru v dolgotrajni oskrbi, opozarja OECD v včeraj objavljenem poročilu, namenjenem izboljšanju delovnih razmer v tem sektorju. Analitiki predvidevajo, da se bo delež prebivalstva, ki bo potreboval te storitve, tako povečal, da bi morali zaposleni v dolgotrajni oskrbi v prihodnjem desetletju ponekod predstavljati kar trideset odstotkov vse delovne sile. A kljub temu ti poklici v družbi nimajo veljave in ugleda, ki jim pritiče glede na njihovo dejansko vlogo. Prav povsod so zaposleni v tej dejavnosti – kar 87 odstotkov so ženske – med slabše plačanimi, čeprav so njihove naloge pogosto tako psihično kot fizično izčrpavajoče. OECD poziva odločevalce v vseh članicah, naj čim prej ukrepajo, da bo delo oskrbovalcev tako v družbenem kot ekonomskem smislu vrednoteno skladno s povpraševanjem po njem.

Pomanjkanje kadra se utegne pokazati kot ena od pomembnih ovir tudi pri uresničevanju zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi ga državni zbor predvidoma potrdil sredi julija. Čeprav je staranje prebivalstva predvidljiv proces, ki je navsezadnje pokazatelj boljšega življenjskega standarda in napredka medicine, se o nekaterih vprašanjih, povezanih s tem, pogovarjamo, kot da bi nas presenetila. Že zdaj domovi za starejše poročajo, da imajo proste postelje, a ne morejo sprejeti novih stanovalcev, ki so na čakalnih seznamih, ker ni dovolj ljudi, ki bi skrbeli zanje, razpisi za prosta delovna mesta pa ostajajo brez odziva.

Ne le delo oskrbovalcev, celotni sistem dolgotrajne oskrbe, ki naj bi bil dostopen za vse, ki ga potrebujejo, stane. Ni nepričakovano, da je na največ pripomb ob predstavitvi zakona naletel prav predlog načina financiranja. Dejstvo, da se vse interesne skupine branijo dodatnih finančnih obremenitev in imajo za to tudi argumente, je najpomembnejši razlog, da je zakon nastajal desetletja. Ali je formula garniture ministrstva za solidarno prihodnost optimalna, je vsekakor lahko stvar razprave, na določeni točki pa bomo morali doseči družbeni dogovor, kakšno oskrbo si želimo in koliko smo za to pripravljeni prispevati.