Novi zaposlitveni model HOFERja z 2021 zaživel tudi v praksi

FOTO: HOFER

Test uspešen, zdaj so za polni delovni čas lahko zaposleni vsi

V novi model se je vključilo 94 % zaposlenih

FOTO: Jani Ugrin

Trgovec je lansko jesen presenetil z novico, da bo svoje prodajalke in prodajalce ter zaposlene v logistiki, ki sicer večinsko delajo za krajši delovni čas, zdaj zaposlil za polni delovni čas. Po testnem obdobju je z letošnjim letom zaposlitev za polni delovni čas ponudil vsem zaposlenim v prodaji in logistiki, ki so pri podjetju aktivno vsaj dve leti.Zaposlitveni model »HOFER (po)polni delovni čas« omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To pomeni, da HOFERjevi zaposleni delajo krajši delovni čas, vendar so zaposleni za polni čas, kar pomeni, da jim pripadajo pravice zaposlitve za polni delovni čas, šteje se jim polna pokojninska doba, pripada pa jim tudi polni regres, ki je pri HOFERju v letu 2020 znašal kar 1700 evrov.Pri HOFERju so zaradi kompleksnosti projekta novi model testirali od septembra do konca leta 2020. V tem obdobju so bili v inovativni zaposlitveni model vključeni zaposleni približno četrtine trgovine in izbranega področja logistike. Ob vstopu v 2021 so za polni delovni čas lahko zaposlene vse sodelavke in sodelavci omenjenih področij, ki so pri podjetju aktivno vsaj dve leti. Od skoraj 1600 zaposlenih na omenjenih področjih jih pogoje za vključitev izpolnjuje že skoraj 1000.Odzivi zaposlenih so bili zelo pozitivni, zato ni presenetljivo, da se je za vključitev v novi zaposlitveni model že v začetku odločilo kar 94 % vseh zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje. Zaposlitev za polni delovni čas predstavlja tretjo stopnjo v HOFERjevem motivacijskem konceptu:Ob vstopu v podjetje zaposleni avtomatsko prejmePo prvem letu začne podjetje zaposlenim plačevati vPo drugem letu lahko zaposleni vstopi v modelKaj torej predstavlja »HOFER (po)polni delovni čas« • polno pokojninsko dobo,• regres za polni delovni čas kar 1700 evrov (podatek trgovca za leto 2020),• nespremenjeno delovno obveznost,• mesečno izplačilo nadur,• predčasno pravico do dodatnih dni dopusta na delovno dobo.Vse prednosti novega zaposlitvenega modela pa se bodo sčasoma pokazale v praksi – ko bo na primer izplačan prvi polni regres in bodo predvsem v prodaji letos v zaposlitveni model priključeni še zaposleni preostalih trgovin HOFER po Sloveniji.»HOFER (po)polni delovni čas je velika novost na slovenskem zaposlitvenem trgu in veseli nas, da smo lahko ta projekt uresničili. Pozitivni odzivi naših sodelavcev nam kažejo, da gremo s takšnimi razmišljanji in spremembami v pravo smer. Zaposlitveni model (po)polnega delovnega časa prinaša našim sodelavcem prednosti, za katere so bili zaradi delovnopravne zakonodaje doslej, ko so bili zaposleni za krajši delovni čas, prikrajšani, npr. polna pokojninska doba, nespremenjena dogovorjena delovna obveznost, mesečno izplačilo nadur, regres za polni delovni čas, predčasna pravica do dodatnih dni dopusta na delovno dobo.«