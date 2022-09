Novinarji na RTV Slovenija zaostrujejo stavko

Ker pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev po več kot treh mesecih niso prinesla nobenih rešitev in nobenega napredka, razmere in grožnje zaposlenim z izmišljenimi postopki pa se zaostrujejo, zaposleni zaradi nezadovoljstva odhajajo, vodstvo RTV zavrača vsako odgovornost za nastale razmere in padec programske kakovosti, je stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTV Slovenija sprejel odločitev o celodnevni stavki.

To bodo izvedli v ponedeljek, 26. septembra, od 00.00 do 24.00 ure. O podrobnostih bodo javnost in medije obvestili do konca tedna.

»Stavko zaostrujemo, ker po 12. krogu pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev ni nobenega napredka, odgovorni pa se še naprej izogibajo vsaki odgovornosti, ki jim jo nalaga tudi Statut RTV, uredništva se izčrpava in šikanira,« je še zapisala Helena Milinković, predsednica Stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, in navedla, da so se soglasno odločili tudi, da pozovejo ministrstvo za kulturo, da se vključi v pogajanja za sporazumno reševanje nastalega spora. Ta se bodo predvidoma nadaljevala 30. septembra 2022.

V pobudi za mediacijo, ki jo je predlagalo generalno vodstvo, pa stavkajoči vidijo poskus zavlačevanja, zato so jo soglasno zavrnili.

Stavkovni odbor še poudarja, da je za reševanje nevzdržnih razmer v Informativnem programu TV Slovenija odgovorno izključno generalno vodstvo RTV Slovenija, ne glede na potek pogajanj o stavkovnih zahtevah: »Nedopustno je sprenevedanje generalnega direktorja RTV glede poteka stavke - to je bilo izraženo s strani generalnega direktorja v okviru izredne seje programskega sveta, 14. septembra 2022, kjer je potekala razprava o nedopustnih pritiskih predvsem na ustvarjalce v Informativnem programu Televizije Slovenija, stavkajoče in na Koordinacijo novinarskih sindikatov.«