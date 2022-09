Na obrobju strogega središča in tik ob slikovitem gozdu dobiva podobo stanovanjska soseska Devana Park II, ki bo svojim stanovalcem pričarala prav posebno bivalno okolje. In prav zdaj je še čas, da zasnovo stanovanja usmerite po svojem okusu in se hkrati odločite za pravo naložbo – dlje časa se bo inflacija podaljševala, manj bodo vredni vaši prihranki na banki.

Zakaj je zdaj pravi čas za nakup stanovanja v soseski Devana Park II

Za to obstajata vsaj dva zelo dobra razloga. Nova soseska Devana Park II je šele v fazi gradnje in zato zgodnjim kupcem omogoča, da sami izberejo notranje materiale in tako pomagajo zasnovati stanovanje po svojem okusu. Hitri nakup ne samo obljublja igranje z materiali in barvami, ki bodo izoblikovali končen tloris, ampak hkrati zagotavlja več izbire. Saj veste, tudi pri nakupu stanovanja velja stari dobri rek »Kdor prej pride, prej melje«.

Nova soseska Devana Park II je šele v fazi gradnje in zato zgodnjim kupcem omogoča, da sami izberejo notranje materiale in tako pomagajo zasnovati stanovanje po svojem okusu. FOTO: Stoja Trade

Drugi ključni razlog za nakup novogradnje v idilični novi soseski na obrobju strogega središča mesta je seveda tudi naložbene narave. Če kdaj, je ravno zdaj pravi čas, da svoje prihranke oplemenitite z nakupom nepremičnine in še pravočasno ujamete ugodne kredite. Stanje na svetovnih trgih je še vedno precej nestabilno: inflacija vztraja in težko je napovedati, koliko časa bo še krojila naš vsakdan, vrednost denarja posledično pada, stanovanjski krediti pa se dražijo. Stanje na nepremičninskem trgu po drugi strani ostaja optimistično. Po podatkih statističnega urada cene nepremičnin še vedno rastejo: letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 16,9-odstotna. Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih stanovanj (za 19,9 %); sledile so cene rabljenih družinskih hiš (za 15,6 %) in novih stanovanj (za 4,5 %), navaja poročilo na spletni strani Statističnega urada.

Iščete pravo naložbo? Preverite ponudbo stanovanj v soseski Devana Park II, ki že dobiva svojo podobo ob vznožju Golovca in bo svoje prve prebivalce sprejela predvidoma decembra 2024. Zagotovite si fiksne cene za nakup v času, ko cene nepremičnin še vedno rastejo. Zdaj je pravi čas za premišljene naložbe.

FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

Kakšno bo vaše življenje v novi soseski Devana Park II

Predstavljajte si, da bi vas vsako jutro zbudilo šelestenje listja z bližnjega Golovca in bi že ob jutranji kavici zadihali svež gozdni zrak. In predstavljajte si, da bi že navsezgodaj zjutraj obuli športne copate in se odpravili na poživljajoč sprehod ali tek v gozd. In predstavljajte si tudi to: po dobrih 15 minutah hoje bi že uživali v živahnem vrvežu mestnih ulic in z avtomobilom v enakem času prišli do bližnjega nakupovalnega ali rekreacijskega centra.

Zoran Đukić FOTO: Stoja Trade

In to je samo hiter oris vsakdana, ki ga narekuje sodobni način življenja. Pametno zasnovana stanovanja v soseski Devana Park II bodo ponujala vse to, kar pri nakupu svojega doma iščejo številne mlade družine: udobje bivanja in priročno lokacijo, ki omogoča hiter pobeg v naravo ter hkrati tudi hitro povezljivost z vso ključno infrastrukturo. Brez izgube časa in živcev v glasnem prometu.

»Devana Park II je edinstven kompleks, ki bo svojim prebivalcem ponudil udobje moderne stavbe in hkrati razkošje zelene okolice. Stanovanja in komunikacijski prostori bodo zračni z velikimi okni. Ne samo, da bo imel zeleno okolico, tudi njegova parcela bo zelena od dreves in rastlin,« pravijo v nepremičninski agenciji Stoja Trade, ki skrbi za prodajo stanovanj v soseski Devana Park II.







Glavna prednost soseske Devana Park II je lokacija: nedavno obnovljena Hradeckega cesta, ob kateri je soseska, pa ponuja učinkovito povezavo z nakupovalnim središčem BTC in s parkom Kodeljevo, kjer so številne rekreacijske površine, stadion, športna dvorana in bazen.

FOTO: Stoja Trade

V novi soseski Devana Park II bo na voljo približno 92 stanovanj različnih velikosti, od garsonjer s približno 34 kvadratnimi metri do štirisobnih stanovanj s 140 kvadratnimi metri. Vsa stanovanja bodo omogočala odlične bivalne razmere, saj bodo zgrajena samo z izbranimi kakovostnimi materiali, za boljši standard bivanja pa bodo poskrbela tudi razkošna panoramska okna.

FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

Zaradi terasaste zasnove bo več stanovanj imelo čudovite prostorne atrije, lože ali terase. Večina stanovanj naj bi imela nekaj zunanje površine. Razgledi bodo prelepi, saj boste stanovalci imeli ljubljansko veduto z Alpami v ozadju kot na dlani. Prava posebnost bodo tudi prijetne zunanje zelene površine, ki bodo priložnost za druženje in urbano vrtičkanje.

V podzemni garaži bodo na voljo tudi lastniška parkirišča – večjim stanovanjem (nad 70 kvadratnih metrov) bosta pripadali dve parkirni mesti, manjšim pa eno.

Moderna zasnova stanovanj v soseski Devana Park II je pravi poklon sodobni arhitekturi, ki se vedno bolj naslanja na navdih iz narave ter hkrati išče najbolj prefinjene in inovativne bivalne rešitve. Stanovanja so ustvarjena za udobno bivanje, pri čemer boste ohranjali stik z naravo in hkrati uživali v vseh prednostih življenja v mestu. Da bo vaš novi dom še bolje odražal vaš osebni slog, si lahko zagotovite s pravočasnim nakupom. Preverite ponudbo stanovanj, ki so na voljo, rezervirajte svojega favorita in si ga orišite po svojih željah – z izbiro barv in materialov po svojem okusu.

Preverite ponudbo stanovanj v soseski Devana Park II Ekskluzivna prodaja Stoja Trade, d. o. o., Ljubljana Velikosti stanovanj: od 34,80 m2 do 141,75 m2 Cene: od 229.299,11 € do 1.009.476,89 € z DDV Izgradnja: konec leta 2024 Lokacija: Ljubljana Center, Hradeckega cesta www.devanapark.si Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141, zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade