NSi želi v sredino z razvojno kapico

Druga največja vladna stranka Nova Slovenija (NSi) se jutri odpravlja na kongres, na katerem bodo potrdili osnutek volilnega programa in kandidatno listo za parlamentarne volitve prihodnjo pomlad. Zaradi slabe epidemiološke slike v državi bo kongres potekal v digitalni izvedbi, na njem pa bo sodelovalo več kot 500 delegatov.

NSi sicer že ima svoj temeljni program, ki je bil sprejet pred dvema letoma, osnutek volilnega programa pa napoveduje delni odmik od poudarjanja (neo)liberalnih rešitev pri regulaciji družbenih podsistemov. Osnutek volilnega programa naj bi bil usmerjen v socialno tržno gospodarstvo, dostopno javno zdravstvo, vsestranski razvoj posameznika ter enakomerno razvito Slovenijo.

V NSi menijo, da so programsko močna stranka, zato so pripravili »natančen in realen vladni program« za prihodnja štiri leta. Njihove ambicije gredo tako daleč, da bodo po naslednjih volitvah partnerjem v podpis ponudili koalicijsko pogodbo. »Naša ključna zahteva bo ustvariti Slovenijo kot deželo priložnosti in gospodarskega uspeha. Delo se mora izplačati. Kdor dela, ne sme biti reven,« so njihove glavne programske premise. Ker zaradi visokih davkov po njihovem mnenju v Sloveniji izginja srednji sloj, napovedujejo postopno zvišanje splošne dohodninske olajšave na 7500 evrov, kar naj bi pomenilo višje neto plače za vse.

Ker Slovenijo zapuščajo najboljši mladi talenti, želijo po zgledu Avstrije in drugih evropskih držav uvesti razvojno kapico pri višini 4600 evrov neto. Na področju javnega zdravstva v NSi poudarjajo vsem dostopno javno zdravstvo, v središče pa želijo postaviti pacienta – njegovo hitro, kakovostno obravnavo.

Na področju okoljskih vprašanj in energetike, na katerih je bila stranka v zadnjem obdobju izpostavljena zaradi kadrovanja, podpirajo vzpostavitev drugega bloka krške jedrske elektrarne. »Slovenija lahko postane neto izvoznica električne energije, ker bo elektrika zlato prihodnosti,« so prepričani v NSi, uvajanje obnovljivih virov energije pa pomeni varovanje okolja. Pri tem stavijo na hidroelektrarne, vetrne in sončne elektrarne, ki jih lahko sonaravno umestimo v prostor s spremembo prostorske zakonodaje.

Na področju socialne politike je cilj NSi ustvariti »Slovenijo, ki bo prijazna do mladih in družin, zato napovedujemo ambiciozen program za pomladitev Slovenije«. Pri tem par, ki se odloči za družino, po njihovem mnenju ne sme biti v slabšem finančnem položaju kot par, ki nima otrok.

V NSi se samopozicionirajo kot sredinska stranka, ki da se lahko povezuje tako s strankami levega kot desnega političnega pola. »Namesto revanšizma napovedujemo dialog, namesto izključevanja sodelovanje in namesto kulturnega boja vizijo razvite, zelene in sproščene Slovenije,« iz NSi pred kongresom drugim političnim strankam sporočajo pragmatično pripravljenost za sodelovanje v novi vladi.

Uroš Esih