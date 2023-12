O interventnem zakonu bo še govor

Vodstvo in zaposleni so poslancem na odboru za kulturo znova zatrjevali, da RTV Slovenija potrebuje dodatna sredstva in da napovedana 15-milijonska injekcija za manjšinske programe ne zadostuje za to, da bi izvedli program, ki ga želijo zagotoviti. Kot smo že poročali, so napovedani številni programski rezi. Da bi jih omilili oziroma se izognili ukinjanju celotnih enot, pa je predsednik sveta zavoda Goran Forbici predlagal, naj poslanci sprejmejo interventno novelo, ki jo je pripravil.

Po tem predlogu bi v zakonu v RTV Slovenija zapisali, da sta delovanje simfoničnega orkestra, big banda in pevskih zborov ter zagotavljanje dostopnosti programov za slepe in slabovidne ter gluhe in gluhoneme javna služba. Njihovo delovanje bi se v primeru pomanjkanja sredstev iz RTV-prispevka, tako kot je že določeno za manjšinske programe, financiralo iz proračuna.

Glede na trenutno finančno sliko in ob ohranitvi višine prispevka bi to RTV Slovenija prineslo okoli šest milijonov evrov, kar je nekaj več od zneska, ki ga je predsednik uprave Zvezdan Martić omenjal kot tistega, s katerim bi pokrili tudi izvedbo olimpijskih iger in evropskega prvenstva v nogometu, o kateri v programsko-produkcijskem načrtu še dvomijo.

V Gibanju Svoboda so se odzvali, da prav gotovo poslanci niso tisti, ki bodo iskali rešitve za zavod in vlagali takšno novelo, pač pa sta to ministrstvo za kulturo in uprava RTV Slovenija. V SD predlog še preučujejo. V Levici, kjer vodijo kulturni resor, pa so poudarili, da so nedvomno potrebne številne spremembe, med drugim pri financiranju, ki bi omogočile nemoteno delovanje javnega zavoda. Ali so predlogi sprememb, ki jih je predstavil Forbici, ustrezni in izvedljivi, mora tudi po njihovem preučiti pristojno ministrstvo v sodelovanju z upravo.

Pogovori akterjev naj bi tako stekli že v kratkem – državni sekretar Marko Rusjan je pogovore z upravo o morebitnih spremembah vključno z načinom financiranja sicer napovedal že pred tem – vendar dokončnega odgovora o morebitnih dodatnih sredstvih ni pričakovati pred 20. decembrom. Takrat bo svet zavoda potrjeval ključna dokumenta, programsko-produkcijski in finančni načrt za prihodnje leto.

Igor Kadunc, nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, zdaj direktor Slovenske tiskovne agencije, je ob tem opozoril, da če denarja ne bo dovolj, je treba po njegovem mnenju pač izkazati izgubo in najeti posojilo. Zagotavljanje programa je nujno, financiranje pa drugotnega pomena, je vztrajal in dodal, da je omenjanje grškega scenarija odveč, saj po zakonu o zavodih za vse obveznosti jamči država.

Bi pa po njegovem morali vodstvu pri odpravi plačnih anomalij – za prihodnje leto napovedujejo še novo sistematizacijo – in vrtoglavih odpravnin pri upokojevanju priskočiti na pomoč tudi sindikati.