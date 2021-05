Ob prehodu fronte predvsem v severni Sloveniji možni močni nalivi

FOTO: Zajem zaslona Arso

Ob prehodu fronte so v severni Sloveniji krajevno močni in dolgotrajni nalivi ter nevihte.Agencija RS za okolje (Arso) je zato za severovzhod in severozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo za čas do okoli 10. ure dopoldne. Naraščajo vodotoki, ponekod so možna razlivanja rek.Ponoči je bilo oblačno vreme, dež z nevihtami se je razširil nad večji del Slovenije. Predvsem v severni polovici Slovenije so krajevno močni nalivi. Ob morju piha jugo, v vzhodni in severni Sloveniji pa je zapihal veter severnih smeri. Dež bo do popoldneva ponehal, jasnilo se bo, kaže napoved Arsa.Ob nalivih se bo vodnatost rek povečala do velikih pretokov. Posamezne reke na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, zlasti v porečju Dravinje, se lahko razlijejo na izpostavljenih mestih ob strugah. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav je v severnem delu države.Zaradi večjih količin padavin je povsod po državi, predvsem pa v severozahodni in severovzhodni Sloveniji, danes povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Na geološkem zavodu zato prebivalce območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali plazovi, opozarjajo na pozornost pri spremembah tal, objektov in pobočij. Kot so še sporočili, je treba biti še posebej pozoren na pojavljanje svežih razpok, posedanje, zdrse zemljine in zastajanje vode.Danes čez dan bo vodnatost rek velika, v torek pa se bo začela zmanjševati, kaže hidrološka napoved Arsa.