Obalni sindikati: Ob visokih temperaturah ogrožena polovica delovno aktivnih

Nov vročinski val s temperaturami nad 30 stopinj Celzija je še posebej nevaren za zdravje in varnost starejših delavcev, starih nad 50 let, ki po podatkih Sursa med delovno aktivnimi predstavljajo 21 odstotkov, kot tudi kroničnih bolnikov, delavcih s čezmerno telesno težo in tistih, ki opravljajo delo na prostem. Obalna sindikalna organizacija – KS 90 trdi, da je ob teh temperaturah izrazito ogrožena vsaj polovica vseh delovnih aktivnih prebivalcev v Sloveniji, in sicer z vidika varnosti in zdravja pri delu.

Zato Obalna sindikalna organizacija delodajalce poziva, kot so zapisali v sporočilu za javnost, da uvedejo ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili varno in zdravo okolje. Opozorili so tudi, kako z višjimi temperaturami upada tudi storilnost delavcev. V omenjeni organizaciji so kot ogrožene še posebej izpostavili delavce v gostinstvu in turizmu – zaradi preobremenjenosti, vrhunca sezone in pomanjkanja kadra. Opozorili so na zaposlene v trgovinah, ki so mnogokrat pretirano hlajene, na gradbene delavce zaradi dela prostem, zaposlene v dejavnosti komunale, v pisarniških prostorih v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe, kjer se temperatura in vlažnost zraka regulira izključno s klimo.

Po delovnopravni zakonodaji, kot navaja Obalna sindikalna organizacija, so delodajalci zavezani, da temperatura v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija, z izjemo delovno vročih prostorov. FOTO: Shutterstock

Pri tem delodajalcem predlagajo, da v času izjemno visokih temperatur uvedejo naslednje ukrepe: zmanjšajo intenzivnost dela, premaknejo delovni čas tako, da se zunaj dela, ko ni tako vroče, predlagajo tudi skrajšanje delovnega časa in uvedbo pogostejših odmorov kot tudi uvedbo prijaznejše tehnologije, ponudbo osvežilnih napitkov, poskrbijo za prezračevanje prostorov in ustrezno osebno varovalno opremo, denimo hladna, udobna in zračna oblačila.

Kot so še zapisali, v zadnjem času opažajo, da nekateri delodajalci ne uporabljajo klimatskih naprav zaradi »okvare«, v resnici pa gre za način varčevanja, zato podpirajo namero inšpekcijskega nadzora nad tem v poletnih mesecih. Opozorili so, da daljše obdobje visokih temperaturah oziroma izpostavljenosti lahko povzroči mnogo zdravstvenih težav: od utrujenosti, vročinskih krčev, motenj zavesti, slabosti, glavobolov, bruhanja, vročinske izčrpanosti in celo vročinsko kap.