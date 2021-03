Očitki v desetih točkah, odgovor na 130 straneh

Demontaža celotnega sistema kulture

Anketa: Interpelacija Vaska Simonitija. Foto Gm Igd

Minister vse očitke zavrača

Kako razklana je SMC?

Današnji dan bi lahko pokazal tudi, kako globok je razkol v poslanski skupini SMC. Njeno stališče do ministra za kulturo Vaska Simonitija bo v uvodu predstavil namestnik vodje poslanske skupine Gregor Perič, a je za razpravo prijavljena tudi vodja Janja Sluga, ki je bila do ministra večkrat zelo kritična. Prav tako tudi podpredsednik stranke Igor Zorčič in poslanec Branislav Rajić, za katera se ob Slugi špekulira celo, da bi interpelacijo lahko celo podprla in nato izstopila iz poslanske skupine. Včeraj so se na to temo vodilni bolj ko ne zavili v molk, dan pred tem pa je prvak SMC Zdravko Počivalšek dejal, da si je in si bo prizadeval, da v SMC ostane ves njen potencial. Odhod Sluge tudi sogovorniki znotraj stranke ocenjujejo za neizogiben. Kdaj naj bi se zgodil, ni jasno. Ba. E.

»Za prevarante in šarlatane ne bo prostora«

V državnem zboru bodo danes razpravljali o interpelaciji proti ministru za kulturo. Opozicijske stranke LMŠ, Levica, SD in SAB, ki so interpelacijo vložili 5. februarja letos, so svoje očitke strnile v deset točk, minister pa je odgovoril na več kot 130 straneh, zato se obeta burna razprava, za katero je predvidena skoraj 18-urna seja.Pod prvo točko opozicijski poslanci ministra Vaska Simonitija kličejo na odgovornost zaradi neučinkovitega omejevanja in odprave posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida-19, čeprav so opozicijske stranke in strokovna združenja pri sprejemanju zakona o interventnih ukrepih na vlado in ministra za kulturo večkrat naslovili konkretne predloge za ublažitev posledic epidemije za najbolj prizadeti sektor v kulturi. »Odgovori ministra in njegove ekipe so od spomladi šli v smeri zanikanja ali nerealnih in neizvedljivih predlogov,« so zapisali v besedilu interpelacije.Očitajo mu tudi napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo RTV Slovenija in STA. Po njihovem mnenju je sprožil nesmiselno deložacijo najemnikov prostorov na lokaciji Metelkova 6, odrekel socialne prispevke samozaposlenih v kulturi, odvzem statusa samozaposlenega v kulturi pa je bil politična gesta, menijo opozicijski poslanci. »Ministrstvo za kulturo je bilo zelo dejavno pri dekonstrukciji in uničevanju kulturnega sektorja, nevladnih organizacij na področju kulture in samozaposlenih kulturnih delavcev ter demontaži celotnega sistema kulture, ki ga je minister privedel do roba funkcionalnosti,« so zapisali.Očitajo mu retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga, politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah ter nespoštovanje ustavnega načela ločitve cerkve in države. Ne nazadnje pa tudi to, da ni pripravil nacionalnega programa za kulturo.To je že druga interpelacija v političnem življenju ministra za kulturo Vaska Simonitija. Prvo je brez posledic prestal leta 2006, ko mu je takrat največja opozicijska stranka LDS očitala, da je prelomil obljube, ki jih je dal pred sprejetjem zakona o RTV Slovenija, prav tako tudi neizvajanje nacionalne strategije kulturne politike, vprašljivo zaščito naravne in kulturne dediščine pri Kobilarni Lipica in na blejskem gradu ter politična kadrovanja in čistke na ministrstvu za kulturo in v kulturnih institucijah.Tokratni predlog za razrešitev Vaska Simonitija s funkcije ministra za kulturo bi moralo podpreti 46 poslancev. Glede na pretekli dve interpelaciji ministrov v Janševi vladi, to ne bo lahko. Opazovalci političnega dogajanja menijo, da minister Simoniti obtožb vendarle ne bo prestal tako gladko kot v zadnjem času interpelirana ministrica za šolstvoin minister za deloPo poročanju STA je Simoniti v obširnem odgovoru na interpelacijo, na več kot 130 straneh, vse očitke zavrnil. »Navedbe v interpelaciji v vseh desetih točkah v celoti zavračam, ker ne temeljijo na resničnih dejstvih in podatkih ter ker v nadaljnji obrazložitvi, ki jo je v predlogu za razrešitev na 18 straneh pripravila skupina poslank in poslancev s prvim podpisanim, ni dokazano, da bi pri svojem delu kršil zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje kulture, ravnal neodgovorno ali deloval zoper interese kulturnega področja,« je zapisal v dokumentu, ki ga je vlada že potrdila.»Prav nasprotno,« je dodal, »pri svojem delu sem se zavedal svojih pristojnosti, obveznosti in dolžnosti ter učinkovito ukrepal tako v zvezi s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami v kulturnem sektorju kot na vseh drugih področjih kulturnega življenja v RS, vključno z dejstvom, da je za leto 2021 zagotovljen rekordni proračun za kulturo v zgodovini samostojne države.«Kulturna politika po ministrovih besedah vključuje skrb in pomoč za zelo širok spekter kakovostne profesionalne kulture in umetnosti kot tudi zelo razvejeno dejavnost ljubiteljske kulture, skrb in pomoč za obnovo dediščine, muzejsko in arhivsko dejavnost ter skrb in pomoč za spodbudo kreativni industriji in vsem kakovostnim ustvarjalcem na področju samozaposlenih v kulturi. »Za prevarante in šarlatane, ki se sklicujejo na kulturo, pa ne bo prostora,« je zapisal.Na ministrstvu za kulturo so že ob napovedi interpelacije v odzivu za STA zapisali, da jim bo ta omogočila, da predstavijo vse dosežke preteklih desetih mesecev, ki jih je zaznamovala pandemija covida-19. Po njihovem mnenju se je namreč stanje v kulturi v času ministrovanja Simonitija izboljšalo. To trditev nameravajo danes podpreti s podatki.