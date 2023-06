Očrnjen, ker je, kot pravi, hotel pomagati

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za zdravje je od mariborskega kliničnega centra terjalo pojasnila o posegu, pri katerem je 10. junija letos sodeloval direktor mariborskega kliničnega centra Anton Crnjac. Sporno naj bi bilo, da je prevzel vlogo operaterja, čeprav po navedbah anonimnega vira dve leti ni bil v operacijski dvorani.

V anonimnem pismu, ki so ga v zvezi z omenjeno operacijo prejeli na ministrstvu, med drugim piše: »Direktor, ki nima potrebne strokovnosti za izvajanje torakoskopske odstranitve režnja pljuč, se je poslužil sile svojega položaja, da je naložil to nalogo predstojniku oddelka za torakalno kirurgijo, in to pozneje pokazal kot njegovo delo in za laganje za skrajševanje čakalnih vrst. Predstojnik torakalnega oddelka pa vrača uslugo direktorju, ker ga je ta imenoval pred enim letom kljub drugačni želji zaposlenih na tem oddelku.«