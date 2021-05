Svet UKC Maribor potrdil Antona Crnjaca za novega direktorja

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je za novega direktorja te druge največje bolnišnice v državi za naslednja štiri leta potrdil nekdanjega strokovnega direktorja Antona Crnjaca. Bil je edini kandidat, ki se je danes predstavil članom sveta zavoda, na položaju pa bo nasledil Vojka Flisa, ki se ni odločil za ponovno kandidaturo.



Crnjacu je svoj glas na tajnem glasovanju dalo deset članov sveta zavoda, eden je bil proti. Kot je po današnji seji povedal predsednik sveta zavoda Kazimir Miksić, gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je že zasedal vodilne položaje in pozna težave kliničnega centra ter možne rešitve zanje.

Edini kandidat na razpisu

Strokovni vodja klinike za kirurgijo in predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo Crnjac je bil strokovni direktor UKC Maribor, ko je slednjega vodil dolgoletni direktor Gregor Pivec. Položaj strokovnega direktorja je zasedal od oktobra 2004 do aprila 2010, med drugim v času, ko je bil UKC Maribor v središču pozornosti zaradi primera Nekrep.



V mariborski bolnišnici je sicer kot zdravnik zaposlen od leta 1989, med drugim pa je eden od zaslužnih za vzpostavitev medicinske fakultete v Mariboru in preoblikovanje splošne bolnišnice v univerzitetni klinični center.



»Po več kot 30 letih dela v tej ustanovi ocenjujem, da ji lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagam narediti korak naprej,« je Crnjac povedal v izjavi za medije po današnji izvolitvi.



Zahvalil se je svetu zavoda za podporo in predhodnikom na čelu UKC Maribor za opravljeno delo. »A prišli smo do točke, ko je treba v ustanovi začeti razmišljati mogoče malce drugače, nekatere stvari spremeniti, nekatere stvari pospešiti,« je povedal. »V medicini je vse prevečkrat zakoreninjena miselnost, da se nič ne da spremeniti. Sam menim, da so spremembe vedno možne in dobrodošle.«

Pomembno, da se bolnikom zagotovi res vrhunsko obravnavo in dostojanstvo

UKC Maribor želi dati nov zagon in utrditi položaj pomembne ustanove na številnih področjih tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Med drugim je napovedal krepitev sodelovanja z medicinsko fakulteto, »vrnitev pozitivne klime in zadovoljstva zaposlenih«, pomembno pa se mu tudi zdi, da se bolnikom zagotovi res vrhunsko obravnavo in dostojanstvo v ustanovi. »Vse prevečkrat gledam nezadovoljstvo bolnikov tudi z našimi prostorskimi pogoji,« je dejal.



Izpostavil je pereče težave zaradi dotrajanosti opreme ter napovedal temeljito analizo stanja in načrtno reševanje teh težav. Podobno naj bi veljalo tudi za prostore, pri tem pa je med prednostnimi nalogami navedel selitev pljučnega oddelka, izgradnjo nove infekcijske klinike ter širitev oddelka za onkologijo. »Imamo vrhunsko zdravstveno osebje, ki požrtvovalno opravlja svoje delo, a potrebujemo tudi ustrezne aparature in prostorske možnosti,« je poudaril.



S strokovnim direktorjem Matjažem Vogrinom, ki mu mandat poteče prihodnje leto, ga veže dolgoletno sodelovanje, zato verjame, da bosta skupaj uspešno delala tudi v prihodnje. Direktorja UKC Maribor, ki ima štiriletni mandat, sicer po statutu imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, torej vlade.



Na razpis, ki ga je UKC Maribor objavil 14. aprila, sta se prijavila dva kandidata, a je kasneje eden od njiju odstopil od kandidature. Aktualnemu direktorju Vojku Flisu poteče mandat 19. junija.

