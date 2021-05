V petek pri nas 383 novih okužb

11.11 Socialna zbornica ob prvi obletnici pojava novega koronavirusa zasadila ginko

Predstavniki Socialne zbornice Slovenije so ob prvi obletnici pojava novega koronavirusa ob Domu starejših občanov Metlika zasadili ginko. Prav DSO Metlika je bil prvi dom, ki se je v Sloveniji soočil z izbruhom virusa. Socialna zbornica pa jim je takoj ponudila pomoč in podporo v obliki psihosocialnega svetovanja, so zapisali v izjavi za javnost.Po podatkih sledilnika covid-19 in vlade RS so v petek v Sloveniji odkrili 383 novih primerov okužb s koronavirusom, opravili so 3805 PCR-testov, zraven pa tudi 43.604 hitrih testov. Hospitaliziranih je 319 ljudi, od tega 102 na intenzivni negi. Umrl je ena oseba.Ameriška Bela hiša v kampanji za cepljenje proti covidu-19 išče vse mogoče načine, da neodločene spodbudi k cepljenju. Med drugim je sklenila partnerstvo z več aplikacijami za zmenke, na katerih bodo iskalci ljubezni lahko izvedeli, ali je potencialni partner cepljen ali ne. V kampanji sodelujejo aplikacije Tinder, Hinge, OKCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble in Badoo. Njihovi uporabniki bodo lahko poiskali tudi kraj za cepljenje, če bo to zahtevala nova ljubezen. Vlada predsednika Josepha Bidna je hitro presegla svoj uvodni cilj 100 milijonov cepljenj v 100 dneh vladanja in ga podvojila, vendar pa se je sedaj cepljenje nekoliko upočasnilo.Na grajskem dvorišču v Metliki bodo danes popoldne v nekoliko okrnjeni obliki začeli Vinsko vigred, največjo tradicionalno turistično-vinarsko in kulturno-etnološko prireditev v Beli krajini. Za razliko od lani, ko so se ji zaradi epidemije covida-19 morali v celoti odpovedati, jo bodo letos namesto v treh izvedli v enem dnevu.Število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih ni več številčno omejeno, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Število oseb na prostem in v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja pa mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz istega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask. Pri javnem zbiranju pa je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve.Od danes ni več kontrolnih točk na meji z Madžarsko. To pomeni, da lahko prebolevniki, ki so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19, v državo vstopijo brez napotitve v karanteno in predložitve negativnega testa na koronavirus.