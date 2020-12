8.50 V Južni Koreji najvišje dnevno število okužb

8.05 Prodali za skoraj 50 milijonov evrov manj letošnjih vinjet

7.00 Od danes zvečer znova prepoved prehajanja med občinami, dodana izjema športna aktivnost

6.00 Kristjani opolnoči dočakali božič, ki pa ga letos močno zaznamuje epidemija

Letos so bile cerkve prazne FOTO: Roman Šipić

Iz Južne Koreje danes poročajo o največjem dnevnem porastu okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 1241, od tega 70 odstotkov na območju prestolnice Seul, kjer živi polovica od 52 milijonov prebivalcev države.Dars je od začetka decembra lani do konca novembra prodal skupno nekaj manj kot 4,63 milijona vinjet z letnico 2020, kar je 38 odstotkov manj, kot je v enakem obdobju leto prej prodal vinjet z letnico 2019. Vrednost prodanih vinjet se je zmanjšala za 47,07 milijona na 148,05 milijona evrov. V prodaji so medtem že vinjete za 2021, ki so modrozelene. Razlog za padec prodaje vinjet v letošnjem letu je epidemija covida-19 oz. njene posledice, ki so se odrazile v zmanjšanju prometa, zlasti tranzitnega oz. turističnega, na slovenskih avtocestah, so izpostavili na Darsu. Pojav epidemije je negativno vplival na prodajo vseh vrst vinjet, zlasti pa na prodajo kratkoročnih. Posledice je čutiti od druge polovice marca, so še dodali.Od danes zvečer bo gibanje med občinami znova prepovedano za vse regije. Med izjemami, ki dovoljujejo prehod občin, je individualna športna aktivnost ali gibanje v naravnem okolju izven naselij, a le v regiji. Prav tako je od danes določenih manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega PCR testa, ki ne sme biti starejši od 24 ur. Odločitev za sprostitev prehoda občinskih meja v epidemiološko ugodnejših občinah je bila vezana na sprostitev nekaterih storitvenih dejavnosti. Ker so se te z odlokom, ki velja do vključno 4. januarja, zaprle, pa tudi prehoda med občinami ne bo več. Posledično odlok tudi ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav, so po sprejetju spremembe pojasnili na vladi.Kristjani so ob polnoči dočakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Zaradi epidemije polnočnic ob navzočnosti vernikov ni bilo. Nadškofpa je v polnočnici, ki jo je prenašala TV Slovenija, opozoril, da imajo vsi otroci pravico do življenja in dostojanstva. Plemenitosti pa človeku ne daje položaj, ampak čuteče srce.