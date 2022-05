Od pet do sedem resorjev za koalicijske partnerje

Odpri galerijo

V SD in Levici bodo imeli po več ministrstev, kot bi strankama pripadlo glede na število poslancev. Na prvi pogled se bo tako morda zdelo, da so bili v Gibanju Svoboda do svojih koalicijskih partnerjev radodarni. A glede na načrtovana razmerja sil v vladi bodo SD in Levico ministri največje koalicijske stranke vedno lahko preglasovali. Razen, če bodo v Gibanju Svoboda pristali, da se v koalicijsko pogodbo zapiše odločanje s konsenzom. FOTO: Leon Vidic