Žogica je zdaj na strani Moskve

V Džidi v Savdski Arabiji so se danes odvrteli prvi pogovori med predstavniki ameriške administracije in pogajalci, na katerih so razpravljali zlasti o dvostranskih odnosih in o tem, kako končati ukrajinsko vojno. Ukrajina je med pogajanji izrazila pripravljenost na razglasitev 30-dnevne prekinitve ognja, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva.

V to bo morala privoliti tudi Rusija, ki je doslej takšne predloge odločno zavračala. Predsednik ZDA Donald Trump je po pogajanjih izjavil, da se bosta ameriška in ruska delegacija sestali že danes ali jutri.