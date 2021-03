Od srede do srede: »Ne gre za Veselinoviča, gre za vse nas«

Delova komentatorjainsta v današnjem pogovoru pod drobnogled vzela vladne napade na svobodo medijev, ki odmevajo tudi v evropskem parlamentu. » Evropski parlament ima na dnevnem redu svobodo medijev v Madžarski, Poljski in Sloveniji Uvertura v to debato se je že zgodil a, nanjo sta bila vabljena premierin minister za kulturo, a sta sodelovanje oba zavrnila,« je dogajanje zadnjega tedna povzel Žerdin. Od te debate je vlada še nadaljevala z napadi, Janša pa je direktorja Slovenske tiskovne agencijeMarkeš meni, da ne gre zgolj za napad na Veselinoviča temveč za strategijo vladajoče stranke, ki je spominja na dogajanje na Madžarskem. Opozoril je, da bi lahko šlo za težnje po privatizaciji STA. Žerdin meni, da je za vladajočo stranko manj pomembno ali bo STA v zasebni ali v javni lasti, pomembno jim je le, da jo prevzamejo.Markeš opozarja, da imamo z STA profesionalno zastopano javno dobro in težnje, da bi ga podvrgli parcialnim interesom in deprofesionalizirali. »Gre za napad na celotno novinarstvo, nenehno se dogajajo napadi in poskusi podrejanja,« je poudaril. Žerdin je opozoril, da bila STA ustanovljena v času osamosvajanja in pri tem igrala pomembno vlogo. »Z napadom na STA se napada atribut države,« meni. Markeš se je zavzel, da bi se morali vsi novinarji upreti tovrstnim napadom, Žerdin pa je spomnil, da je do tega s peticijo Ne pustimo se ustrahovati, pod katero so podpisani uredniki »več ali manj vseh relevantnih medijev v državi« do neke mere že prišlo.Markeš meni, da to ne zadostuje in da bi morali pričeti z zbiranjem podpisov proti vladi, »ki uničuje demokracijo na način, ki si ga pred tridesetimi leti niti predstavljati nismo mogli.« »Namesto, da bi odstavili premierja, ki niti parlamenta ne upošteva, se ukvarjamo s tem, ali bodo novinarji STA konec meseca imeli plače. To je zavrženo in nevredno demokracije,« je poudaril. »Ne gre za Veselinoviča, gre za nas vse,« je vpliv napadov vlade na STA strnil Markeš.