Janša k odstopu pozval direktorja STA Veselinoviča

STA za Janšo nacionalna sramota

Bojan Veselinovič. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Poslovanje STA v letu 2021 ogroženo

Predsednik vladeje direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA)pozval k odstopu. »Čas je, da direktor kot politično orodje skrajne levice odstopi in odgovarja za svoja nezakonita ravnanja. Ter omogoči STA normalno delo in razvoj,« je danes zapisal na twitterju.Za pojasnila o tem, za katera nezakonita dejanja gre, se je STA obrnila na kabinet predsednika vlade. Janša je v tvitu še dodal, da pod Veselinovičevim vodstvom »odpuščajo na smrt bolne novinarje in pogosto laž prodajajo za resnico«.Janša je to zapisal ob delitvi tvita šefa vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki je Veselinoviča obtožil laži, ko je ta za ponedeljkovo oddajo Tednik dejal, da STA Ukomu med drugim ni želela odgovarjati na to, zakaj je en članek daljši od drugega. Vlada je to na twitterju označila kot »fake news« oziroma lažno novico.STA pa je danes kot odgovor na omenjeno oznako objavila dopis Urbanije, poslan oktobra lani, v katerem Urbanija sprašuje, koliko intervjujev s pevci zabavne glasbe je objavila STA, zanima ga primerjava dolžine vseh teh intervjujev. Dodatno je poizvedoval še po tem, kako na STA zagotavljajo nepristransko povzemanje izjav, ki jih je spisal nekdo na agenciji, ter ali so pred eno takih izjav pridobili mnenje vseh zaposlenih, zakaj o tem STA ni objavila novice in podobno.Dopis je sledil nekaj dni po tvitu predsednika vlade, v katerem je STA označil za nacionalno sramoto ob ugotovitvi, da je imel intervju z raperjemveč znakov kot poročilo s srečanja Janše in njegovega madžarskega kolegaUrbanija je Veselinoviču na twitterju znova očital še, da skriva dokumentacijo. V vodstvu STA so sicer že večkrat pojasnili, da je vsa dokumentacija na voljo vladi kot edinemu družbeniku podjetja, a vlada za podatke ni zaprosila. Jih je pa zahteval Ukom, ki pa se doslej ni izkazal z ustreznim pooblastilom vlade za izvajanje družbeniških nalog v STA.Poslovanje STA je zaradi ponovne ustavitve financiranja javne službe v letu v 2021 ogroženo, kljub določbam sedmega protikoronskega zakona, ki to financiranje zagotavlja v skladu s sprejetim poslovnim načrtom podjetja in ne glede na to, ali je podpisana posebna pogodba o opravljanju javne službe ali ne. STA je sicer za podpis pogodbe zaprosila že konec leta 2020, a odgovora ni dobila.