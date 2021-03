Bruselj skrbijo spodkopavanje STA in verbalni napadi na novinarje

»Licenca za ubijanje«



Sophie in 't Veld (Renew), ki v evropskem parlamentu vodi posebno skupino za spremljanje demokracije, vladavine prave in temeljnih svoboščin, je ocenila, da besede niso neškodljive in lahko vodijo k umorom. Napadi na novinarje, kot se dogaja tudi v Sloveniji, ustvarjajo ozračje sovraštva. »To daje ljudem skoraj dobesedno licenco za ubijanje,« je povedala.



V evropskem parlamentu je potekala razprava o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji.Portugalska državna sekretarka za EUje v imenu sveta EU poudarila ključno vlogo svobode medijev v demokraciji. »Videli smo, kaj teorije zarot, lažne novice in dezinformacije lahko povzročijo v naši družbi,« je povedala. Izognila se je konkretnemu omenjanju položaja v treh obravnavanih državah.Podpredsednica evropske komisije in evropska komisarka za vrednoteje v zvezi s Slovenijo navedla nadaljnje poskuse spodkopavanja stabilnega financiranja in neodvisnosti STA ter pogoste verbalne napade na novinarje. Oboje po njenih besedah povzroča resne skrbi. Na Madžarskem je v zadnjem času točka kritik izklop Klubrádia, na Poljskem pa davek na zasebne medije.»Močni voditelji so tisti, ki sprejemajo različnost mnenj, ne tisti, ki poskušajo utišati kritične glasove,« je ocenila Jourová. Napovedala je, da evropska komisija ne bo oklevala pri ukrepanju, ko bo ocenila, da je delovanje v nasprotju s pravom EU.Med poslansko razpravo je(EPP) omenil le položaj na Poljskem.(S&D) je omenila grožnje premieranovinarjem in boj za preživetje STA, ki ji vlada blokira financiranje. Pozvala je k ukrepanju v svetu EU glede vseh treh držav.iz liberalnega Renew je opozoril na Janševe napade na slovenske in bruseljske novinarje. Spomnil je, da so se takšni napadi dogajali tudi v njegovi domovini, na Slovaškem, pred smrtjoV očehiz konservativne skupine ECR je debata nadrealistična, saj da sta vladi v Budimpešti in Varšavi vsak dan tarča medijskih kritik brez cenzure in omejitev.Med svojim nastopom je(SDS) očitala opoziciji, da »zlorablja razpravo za rušenje vlade«. Govorila je o blatenju Slovenije po vseh kanalih, strokovnjaka Marka Milosavljevića pa je obtožila, da je v petek med razpravo o Sloveniji v posebni skupini evropskega parlamenta, lagal . Omenila je tudi boljši indeks Freedom Housa za Slovenijo.(LMŠ) pa je opozorila, da pri delovanju evropske komisije besede ne bi smele biti dovolj. »Slovenija ni Madžarska ali Poljska. Je pa na poti tja. Žal,« je povedala.(SD) je govorila o šokantnem premierovem napadanju novinarjev, denimo s tvitom o odsluženih prostitutkah. Navedla je tudi izčrpavanje STA in diskreditacijo RTV Slovenija.(SLS) je današnjo debato videl kot uspešen izvoz notranjepolitičnih zadev v režiji slovenskih socialistov in liberalcev. Razprava je po njegovem mnenju škodljiva za Slovenijo, ki se pripravlja na predsedovanje svetu EU. Premier pa da bi lahko objavil kak tvit manj.