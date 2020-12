Od srede do srede: O nekem glasilu in širjenju rasističnih idej

V glasilu, ki ga komentatorjainne nameravata poimenovati, je ta teden izšel zapis, ki pravi, da je virus božje delo, ki bo prinesel očiščenje, pri katerem bo najbolj naklonjen beli rasi. V uredništvu glasila trdijo, da gre za gloso.Ali Žerdin je prepričan, da se tako odkrit rasizem, kot veje iz tega članka, v našem prostoru še ni pojavil. »Gre za javno spodbujanje in razpihovanja sovraštva. Za nestrpnost,« trdi Janez Markeš, ki je prepričan, da bi morala država po uradni dolžnosti reagirati.Komentatorja se dotakneta tudi dileme o tem, ali je možen kompromis med tistimi, ki pozivajo, naj državo zaradi neučinkovitosti zaščitnih ukrepov popolnoma ustavimo in tistimi, ki temu nasprotujejo. »O tem težko odločim. Zagotovo bolj zaupam stroki,« pravi Markeš, ki vidi resen problem v izkoriščanju virusa za druge stvari.Ali Žerdin spomni, da je epidemiolog Mario Fafangel svaril , da z represijo ne bomo prišli daleč in da bomo z represijo ljudem samo priskutili ukrepe, ki so sicer smiselni.