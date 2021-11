Od učenja v sobi pobega do učenja z robotom

Druga konferenca Kreativna učna okolja Šolskega centra Celje (ŠCC) je bila po lanski izvedbi na daljavo letos v hibridni obliki. Spremljalo jo je več kot sto udeležencev, ki so slišali 67 prispevkov inovativnih pristopov strokovnih delavcev od vrtca do fakultete. Najbolj inovativne prakse ne pomenijo zgolj uporabe novih tehnologij, ampak njihovo uporabo na kreativen način. Ko denimo travniške rastline prepoznava umetna inteligenca ali pa pouk o srednjem veku zaključiš z gradnjo gradu v Minecraftu.

»Že pred epidemijo smo ugotavljali, da je treba učitelje na celotni izobraževalni vertikali, torej od vzgojiteljev naprej, opremiti z orodji, novimi izkušnjami za uporabo teh orodij na kreativni način. Digitalna tehnologija je v uporabi, ampak na kakšen način je v uporabi, je drugo vprašanje. Klasične učilnice se namreč spreminjajo,« je dejala organizatorka konference Mateja Rajh Jager iz Medpodjetniškega izobraževalnega centra ŠCC. Kot je povedala, so se osredotočili na tri cilje, in sicer na digitalno tehnologijo, trajnostni razvoj v šolah ter na učitelja, ki je zgled, mentor in navdih za učeče se.

Med učitelji, ki so otrokom resnično velik navdih, je zagotovo učiteljica Nina Jelen iz OŠ Ivana Skvarče v Zagorju. Na konferenci je dejala, da je za učence ključno, da jim povemo, da so superheroji: »Že 1. septembra jim povem, da so najboljši razred, da bodo vsi opravili kolesarski izpit, kaj vse se bodo naučili. Nekateri takrat prvič slišijo, da nekdo verjame vanje.« Lani so imeli misijo superjunakov: »Pobarvali smo kamne in jih skrili po Zagorju, pisali smo lepa sporočila učiteljem in drugim zaposlenim v šoli. Ljudje so hodili v naš razred in se nam zahvaljevali, čeprav niso vedeli, da smo mi za tem. Dobro je otrokom privzgojiti empatijo, saj nas samo to še lahko reši.«

Tehnologija

Čeprav Nina Jelen obožuje naravo, je vešča tehnologije. Snema filme, ustvarila je kar nekaj spletnih sob pobega. Ko so obravnavali srednji vek, je otrokom posnela film, nato so odgovarjali na vprašanja in na uro prišli pripravljeni. Na koncu so postavili grad v Minecraftu. Ko je na družbenem omrežju zapisala, da so igrali Minecraft, so bili odzivi zelo različni. Sama je prepričana, da je »tehnologija v rokah dobrega učitelja vredna zlata. Imam rada tablo in kredo, ampak tehnologija je lahko krasna.«

Sodelovalni robot dela skupaj s človekom. Na Šolskem centru Celje še razvijajo, kaj bo robot počel skupaj z dijaki. FOTO: Matej Veber

S tem se strinja profesor ŠCC Matej Veber, ki z dijaki dela na področju robotike. V šoli so kupili sodelovalnega robota, torej robota, ki dela skupaj s človekom v timu, je pojasnil Veber: »Robot, kakršnega imamo mi, je edini v Sloveniji. Razvijamo učno delovno mesto za šolo, da bo robot delal podobno kot v industriji, torej nekaj skupaj z uporabnikom, dijakom. Ali bo nekaj montiral, vijačil. To še razvijamo. Če imaš sodobno opremo, robot je tudi oprema, nad katero so mladi navdušeni, jih je zelo enostavno motivirati za delo. Ker jih robotika zanima, se tudi veliko naučijo in so kasneje na trgu bolj konkurenčni.«

Roboti lahko ne le popestrijo pouk, ampak ga tudi pomagajo kreirati. FOTO: Matic Holobar

Veliko idej

Ideje, ki so jih predstavljali učitelji iz šestih držav, so bile zelo različne. Ena izmed učiteljic je predstavila delo v gozdu, kjer se lahko učenci enako kakovostno kot v učilnici spoznavajo s števili do tisoč, poslušajo pravljice, sploh pa se učijo spoznavati okolje. V višjih razredih se pouk biologije zlahka preseli na travnik, kjer z umetno inteligenco lahko prepoznavajo travniške rastline. Za reševanje računov pa si precej bolj motiviran, če si v sobi pobega in moraš priti do rezultata, če hočeš pobegniti.

Konferenco načrtujejo tudi za prihodnje leto, ko upajo, da jo bodo končno – prvič – lahko pripravili v živo. Na konferenci se predstavljajo najboljše učiteljske prakse. Kakšno je stanje v učilnicah po vsej državi, ni znano. Je pa direktor ŠCC Mojmir Klovar jasen: »Kreativnost pomeni premik iz cone udobja. Uspešen učenec pa je največja nagrada za učitelja.«