Odgovor slovenskim oblastem: Soglasje Bruslja ni potrebno

Evropska komisija je po naših informacijah tudi uradno odgovorila slovenskim oblastem glede financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) in pojasnila, da za financiranje ne potrebujejo soglasja evropske komisije. Pozivajo jih tudi, naj umaknejo notifikacijo glede državne pomoči.



Kako bosta zdaj ravnala finančno ministrstvo in pa urad vlade za komuniciranje (Ukom), še ni jasno, saj se včeraj na naša vprašanja niso odzvali.



Na finančnem ministrstvu so sicer doslej pojasnjevali, da je skladno z zakonom o javnih financah predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika odgovoren za izvrševanje proračuna v delu, ki se nanaša na finančni načrt iz njegove pristojnosti. »Navedene obveznosti pa se poravnavajo iz finančnega načrta Ukoma,« so nam odgovorili.



Direktor Ukoma Uroš Urbanija pa je doslej vztrajal, da si želi slišati uradni odgovor iz Bruslja, saj da se je z uveljavitvijo sedmega protikoronskega svežnja (PKP7), v katerem so se na predlog SMC zavzeli za čimprejšnje poplačilo zapadlih obveznosti, po njegovem mnenju odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Zagotovil je tudi, da bodo sredstva STA nakazana takoj, ko bo evropska komisija dala pozitivno mnenje.



Ukom je sicer po tem, ko od STA ni dobil želene dokumentacije in odgovorov – to naj bi lahko zahtevala le vlada kot edina družbenica – zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november lani ter za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. Prav tako ni pristopil k sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letos.



V SMC so doslej že večkrat poudarili, da je zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA nesprejemljivo. O tem naj bi se pogovarjali tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. Če pa z njim ne bodo dosegli dogovora o tem, bodo zahtevali obravnavo svojega predloga na vladi. Na včerajšnji seji vlade to še ni bilo predvideno. Sami sicer za uspeh nimajo možnosti, po izstopu Desusa iz koalicije pa tudi vse manjše koalicijske partnerice SDS nimajo več večine v vladi.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: