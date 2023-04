Odgovornost za vojno v Ukrajini se v očeh ljudi spreminja

V marčevski izvedbi raziskave #Novanormalnost je družba Valicon po letu dni od začetka vojne v Ukrajini preverila, komu državljani v največji meri pripisujejo odgovornost za vojno. Največ, to je 63 odstotkov vprašanih, odgovornost za vojno pripisuje Rusiji, kar pa je za osem odstotnih točk manj kot marca lani.

Na drugi strani tokrat skoraj polovica vprašanih, to je 47 odstotkov, odgovornost za vojno v Ukrajini pripisuje ZDA, kar je za deset odstotkov več kot pred letom dni. Razmerje med pripisovanjem odgovornosti za vojno tema dvema državama se je tako bistveno spremenilo, iz skoraj 71odstotkov proti 37 odstotkom v 63 odstotkov proti 47 odstotkom, razlika je zdaj 16 odstotkov, medtem ko je bila ob pričetku vojne več kot dvakrat višja, to je 34 odstotkov. Približno enak odstotek, slaba petina, pripisuje odgovornost za vojno Ukrajini na eni (18 odstotkov, odstotek več kot pred letom dni) oziroma zvezi NATO, na drugi strani (17 odstotkov, pet odstotkov manj kot pred letom dni).

V sosednji Hrvaški prebivalci v večji meri kot v Sloveniji odgovornost za vojno pripisujejo Rusiji, to je 74 odstotkov, medtem ko ZDA kot odgovorno za vojno vidi podoben odstotek vprašanih kot v Sloveniji, to je 44 odstotkov. V manjši meri kot v Sloveniji odgovornost za vojno prebivalci sosednje države pripisujejo Ukrajini in zvezi NATO, razmerje pa je podobno izenačeno kot v Sloveniji, to je 14 odstotkov oziroma 13 odstotkov.

Podobno kot v Sloveniji se je tudi v Bosni in Hercegovini znižal delež tistih, ki odgovornost za vojno pripisujejo Rusiji in sicer iz 61 odstotkov na 55 odstotkov, ZDA pa odgovornost za vojno pripisuje 46 odstotkov vprašanih, podobno kot v Sloveniji in na Hrvaškem.

Precej drugačna je slika v Srbiji, tam odgovornost za vojno v največji meri pripisujejo ZDA, tako meni skoraj dve tretjini vprašanih (64odstotkov), kar je najvišji odstotek v regiji. Na drugem mestu sledi zveza NATO s 44 odstotki, kar je sicer skoraj deset odstotnih točk manj kot pred letom dni. Rusiji odgovornost za vojno pripisuje 28 odstotkov vprašanih. Skladno s tem je pripisovanje odgovornosti za vojno v tej državi višje tudi za EU (24 odstotkov) ter Ukrajino (21 odstotkov).

Padec zaupanja vladi

Valicon v raziskavi meri tudi stopnjo zaupanja v delo vlade. Ta upada že od konca preteklega leta, v začetku letošnjega leta pa je prvič občutneje padla v negativno območje, kar pomeni, da je tistih, ki vladi ne zaupajo več kot tistih, ki ji. Marca je bila stopnja zaupanja najnižja doslej, kar -18, oziroma za 40 točk manj od najvišje izmerjene stopnje zaupanja junija lani, ko je znašala + 22.Pa vendar je zaupanje še vedno bistveno višje, kot ga je pred enim letom uživala vlada Janeza Janše, katere stopnja zaupanja marca 2022 je bila kar - 54.

Vlado Roberta Goloba sicer kot bolj uspešno od vlade Janeza Janše ocenjuje 39 odstotkov vprašanih, kot manj uspešno pa 35 odstotkov. Razmerje je najslabše do sedaj, najboljše je bilo avgusta lani, ko novo vlado kot uspešnejšo ocenjevalo 53 odstotkov, kot manj uspešno pa 22. Tudi povprečna ocena dela vlade po posameznih področjih se niža, še najbolj na področju komuniciranja s prebivalci, najnižjo oceno pa je vlada zabeležila na področju ukrepanj v zvezi z draginjo.