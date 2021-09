Odloki niso zaostreni zaradi tehničnih težav

Dr.Mateja Logar. FOTO: Igor Mali

Razlog, da vlada danes ni sprejela predlogov strokovne posvetovalne skupine za covid-19 so tehnične težave pri pripravi ustreznih odlokov, nam je povedala vodja posvetovalne skupine dr.. Minister za zdravje je vladi predloge posvetovalne skupine predstavil, a - kot je tudi Logarjeva izvedela zgolj neuradno - , naj bi šlo za pravniške nedorečenosti v odlokih, zato niso bili sprejeti.Predlogi posvetovalne skupine ostajajo na mizi vlade tako še naprej. Vsebujejo zaostrovanje upoštevanja pogoja PCT v gospodarstvu in negospodarstvu, večjo frekvenco testov - namesto na sedem dni vsakih 48 ur, in predlog, da ostanejo šole odprte pod pogojem uporabe mask in testiranja vseh: zaposlenih ter učencev in dijakov.Vlada bo predloge ponovno obravnavala na prihodnji seji. Kdaj ta bo, Logarjeva še ni bila obveščena, pričakuje pa, da bi lahko bila v začetku naslednjega tedna.Vlada je na današnji seji sklenila, da je mogoč prehod meje brez pogoja PCT in karantene tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda. Ta izjema se je tako pridružila drugim, mednarodnemu prevozu, tranzitu, otrokom do 15. leta, dvolastnikom in delovnim migrantom ter prevozu otroka do 15. leta zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje.