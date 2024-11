»Nevaren precedens« predsednika vlade

Med kabinetom predsednika vlade Robertom Golobom in uradom predsednice republike Natašo Pirc Musar se vse bolj iskri – spor se je po zadnjih komentarjih Vojka Volka, državnega sekretarja v Golobovem kabinetu, razširil tudi na področje uradnih obiskov oziroma posredovanja vabil na uradne obiske tujim državnikom. Volka je zmotilo, da ni bil obveščen o vabilu Pirc Musarjeve kitajskemu predsedniku in je zahteval dodatna pojasnila zunanjega ministrstva, ki je vabilo formalno odposlalo. Zapletlo pa se je tudi z majskim Golobovim vabilom alžirskemu predsedniku.

»Običajna praksa je, da predsednik republike vabi šefe držav, kar poteka z vednostjo ministrstva za zunanje zadeve. Seveda bi bilo zaželeno, da pride do širšega usklajevanja, a to nikoli ni bilo formalno nujno in se ni počelo,« pojasnjuje nekdanji predsednik vlade in zunanji minister Miro Cerar ter dodaja, da pri državah s predsedniškimi sistemi, ko je vodja države in vlade ena oseba, lahko nastanejo zagate, a načelno bi tudi v tem primeru vabilo moral posredovati predsednik republike. Skupaj s predsednikom vlade nato visokega gosta gostita skupaj.

A tako Kitajska kot Alžirija nista takšna primera, zato je zaplet nenavaden, še bolj pa tudi to, da je alžirskega predsednika Abdelmadžida Tebuna na obisk povabil predsednik vlade Golob. »Šefe držav vabi predsednik republike in v tem primeru je to izjema, ki pomeni izjemno nevaren precedens,« še pojasnjuje Cerar in dodaja, da se bodo spori med stranema nadaljevali.

Zadnjega bodo razrešili tako, da bo vabilo alžirskemu predsedniku predala še predsednica republike, v njenem uradu so na naše vprašanje odgovorili le: »Alžirski predsednik je šef države, zato ga bo skladno s protokolarnimi pravili ter v dogovoru med državama na obisku v Sloveniji gostila predsednica republike, ki je šefinja države. Program uradnega obiska bo pripravljen v skladu s protokolarnimi pravili, ki predvidevajo srečanje visokega gosta z visokimi predstavniki vseh treh vej oblasti. O datumu in programu obiska boste pravočasno obveščeni.«

Golob in Pirc Musarjeva se kljub dogovoru o mesečnih sestankih nista usklajevala že od marca, v kabinetu predsednika vlade so navedli, da sta se srečala julija letos v Slovenski hiši v Parizu. Zanikajo pa, da bi njun slab odnos vplival na podobo Slovenije v tujini. »Predsednica republike si prizadeva za čim boljše sodelovanje s predsednikom vlade, njena vrata so za pogovore vedno odprta,« pa na isto vprašanje odgovarjajo v uradu predsednice republike.

Trenja potekajo že od izvolitve Nataše Pirc Musar, zaostrila pa so se, ko je njena svetovalka postala Tatjana Bobnar, nekdanja notranja ministrica v Golobovi vladi.