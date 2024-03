Odpoved sindikalistu nezakonita, a nazaj ne sme

Asmirja Bećarevića so nekaj mesecev po boju za rudarske malice v Premogovniku Velenje (PV) odpustili iz krivdnih razlogov. V teh dneh je celjsko delovno sodišče izdalo sodbo, da je bil odpuščen nezakonito.

Je pa sodišče sledilo predlogu PV, da zaupanja ni več, zato ni ugodilo želji Bećarevića, ki hoče delo nadaljevati v premogovniku. Bećarević je že napovedal pritožbo in opozoril, da bo taka praksa povsem onemogočila sindikalno delo.

100.000 € bi po oceni Asmirja Bećarevića premogovnik stala njegova odpoved skupaj s sodnimi stroški

V PV so ves čas vztrajali, da so Bećarevića odpustili zaradi kršitev navodil v času bolniškega dopusta. Kot je danes pojasnil Asmir Bećarević, sodba delovnega sodišča pravi drugače: »Kršil nisem ničesar, kar bi mi delodajalec lahko očital. Imel sem neomejene dovoljene izhode, držal sem se navodil zdravnice, to je delodajalec zelo dobro vedel. Kljub temu so prvič v zgodovini najeli odvetnico, da je ta pritiskala na osebno zdravnico.«

Kljub temu pa Bećarević ni zadovoljen. Sodišče namreč ni ugodilo njegovi želji, da bi se vrnil na delo v premogovnik. Sklicujejo se na 118. člen zakona o delovnih razmerjih, ki omogoča, da sodišče razveže pogodbo o zaposlitvi, čeprav je bila odpoved nezakonita.

A kot opozarja Bećarevićev odvetnik Simon Karlovšek, zakon jasno določa, da mora biti v tem primeru to interes obeh pogodbenih strank: »V tem konkretnem primeru mislimo, da se je sodišče odločilo narobe, ker je bil interes vsaj ene pogodbene stranke, da se vrne na delo k staremu delodajalcu. Stvar nadaljnjega postopka, mogoče tudi z izrednimi pravnimi sredstvi, bo dokazovanje tega, da je sodišče naredilo v tem delu napako, da je sodno razvezalo pogodbo, namesto da bi ugodilo zahtevi za reintegracijo delavca v delovno razmerje.«

Premogovnik Velenje se bo na sodbo prvostopenjskega sodišča glede nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi Asmirju Bećareviću pritožil. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Bećarević se sicer v jamo ne more vrniti, kar dokazuje odločba Zpiza, ocenjen je kot invalid II. kategorije, omogočena mu je poklicna rehabilitacija in se v okviru tega že izobražuje za drugi poklic. Zakaj se sploh želi vrniti v premogovnik, ki ga je po 25 letih dela postavil na cesto, pa je jasen: »Enkrat knap, vedno knap. To je v meni zasidrano. Poleg tega bi si rad še naprej prizadeval za boljše delovne pogoje vseh rudarjev, predvsem zdaj, ko je PV v izjemno težki situaciji, saj ga čaka proces prestrukturiranja. Mislim, da je bil to razlog, da so se me hoteli znebiti.«

Prav zato se mu zdi odločitev sodišča, da ga ne vrnejo v premogovnik, obupna: »Morali bi presojati interes obeh strank, ne le delodajalca, ki ne želi imeti v svojem delovnem okolju nekoga, ki se bori za delavske pravice in transparentno upravljanje podjetja.« Po njegovi oceni bo odpoved s sodnimi stroški PV stala skupno malo manj kot 100.000 evrov. Pričakuje, da bo nadzorni svet zahteval odgovornost, sam pa je napovedal pritožbo na sodbo v tem delu, dodal je, da bo vztrajal do konca.

Nezadovoljni so tudi v Premogovniku Velenje: »Z odločitvijo in argumentacijo sodišča se ne strinjamo, zato bomo zoper sodbo vložili pritožbo.«