Sindikati v podporo odpuščenemu Asmirju Bećareviću

Predstavniki okoli dvajsetih sindikatov so od vodstva Premogovnika Velenje (PV) zahtevali ponovno zaposlitev Asmirja Bećarevića, predsednika Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki so ga septembra odpustili iz krivdnega razloga. V SDRES so prepričani, da je službo izgubil zaradi sindikalnega delovanja, v PV pa trdijo, da je kršil bolniški stalež.

SDRES od minulega tedna zbira podpise za ponovno zaposlitev Bećarevića, ki je službo izgubil po boju za dostojne malice. Suad Hodžić iz SDRES je danes pred stavbo premogovnika povedal, da so jih zbrali več kot 700: »Verjamem, da bi jih bilo še enkrat več, če ne bi bilo pritiskov uprave in nasprotnega sindikata. Nekaterim so grozili, da bodo imeli posledice, če bodo dali podpis. Bi se podpisali, a si ne upajo.« V SDRES so napovedali tudi kazensko ovadbo proti poslovodstvu PV, a tega za zdaj še niso storili. »Ni pa rečeno, da se to ne bo zgodilo, sploh če ne bodo nehali stiskati oziroma če ne bodo zaposlili Asmirja nazaj,« je dejal Hodžić.

Bećarevića podpira več sindikatov, ki so napovedali nadaljnje skupno delovanje. Od vodstva PV so zahtevali, da preneha ovirati sindikalno delovanje. Kot je dejal sindikalist iz Zavarovalnice Triglav Mile Zukić, se je »praksa lova na sindikaliste razpasla v zadnjih letih kot najbolj priljubljeni šport številnih menedžerjev. Slovenija ni niti Severna Koreja niti Čile v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so vojaške hunte preganjale sindikalne zaupnike in sindikalno delovanje. V 21. stoletju v osrčju Evropske unije, kjer naj bi se spoštovale človekove pravice, je tovrstna praksa številnih poslovodstev zavržna in nesprejemljiva ter jo bomo začeli sindikati aktivno kazensko preganjati.« Dodal je, da bodo SDRES nudili pomoč pri morebitni kazenski ovadbi poslovodstva, vlado in državni zbor pa je pozval k spremembi zakonodaje, da bi zagotovili večjo zaščito predstavnikov zaposlenih.