Odprti delovni prostori ubijajo produktivnost

V nadaljevanju preberite:

Hrup je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) drugi najbolj škodljiv okoljski dejavnik v Evropi takoj za onesnaženostjo zraka. Raziskava francoske službe za svetovanje o zdravju okolja Meersens je pokazala, da hrup pri delu moti vsakega drugega Francoza. »Z demokratizacijo odprtih delovnih prostorov (oblike »open-space«, »co-working« …) hrupu niso izpostavljeni le gradbeni delavci, ampak tudi zaposleni v pisarnah,« navajajo v francoskem inštitutu za znanstveno raziskovanje INRS ter dodajajo, da pisarne odprtega tipa v Franciji predstavljajo že 60 odstotkov delovnih prostorov. Ta odprta delovna mesta so bila ustvarjena za združevanje zaposlenih, spodbujanje komunikacije in krepitev povezanosti ekipe, navajajo. Vzrok, zakaj zaposleni teh »simbolov okretnosti« niso vzeli za svoje, je po njihovem mnenju prav hrup, ki so mu izpostavljeni.