Odstopil direktor urada za investicije Tomaž Pliberšek

Po pregledu dokumentacije glede širitve mariborskega onkološkega oddelka so na ministrstvu za zdravje ugotovili, da postopki niso potekali optimalno. Direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaž Pliberšek je zato ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel ponudil svoj odstop, ministrica pa ga je sprejela.

Prevolnik Rupel je od Pliberška v torek zahtevala, da ji še isti dan preda relevantno dokumentacijo o širitvi mariborskega onkološkega oddelka in odkupa stanovanj na Masarykovi ulici. Ministrica je dokumentacijo prejela v sredo, so danes sporočili z ministrstva.

Tomaž Pliberšek FOTO: Mediaspeed

»Po hitrem pregledu dokumentacije na ministrstvu za zdravje ugotavljamo, da postopki niso potekali optimalno, kar je vplivalo tudi na nastanek zamude pri izvedbi investicije,« so poudarili. Pliberšek je zato ministrici ponudil svoj odstop, ta pa ga je sprejela.

Zaključek gradnje oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor do sredine leta 2026 bo prioriteta ministrice Prevolnik Rupel. Posebna pozornost bo namenjena nadaljevanju pogajanj za odkup stanovanj z lastniki nepremičnin na Masarykovi ulici 24 in 26, so poudarili na ministrstvu. Ob tem so napovedali še, da se bo ministrica v naslednjih dneh sestala z izvajalcem, inženirjem na projektu in uporabnikom.

Na POP TV so v ponedeljek poročali, da naj bi izvajalec GH Holding zaradi 13-mesečne zamude pri širitvi mariborske onkologije, ker ministrstvo ni pravočasno odkupilo stanovanj na Masarykovi, najavil za 2,3 milijona evrov stroškov. Po informacijah POP TV naj bi GH Holding že poslal zahtevek za dejanske stroške v višini okoli 700.000 evrov, ki so nastali z vzdrževanjem gradbišča za čas do pridobitve gradbenega dovoljenja.

V podjetju GH Holding so medtem v sporočilu za javnost obe navedeni številki zanikali. »Najave zahtevka za tolikšni znesek nikoli nismo podali, prav tako pa še nismo podali zahtevka za povračilo stroškov,« so poudarili.

Pliberšek je doktor znanosti na področju gradbeništva. V preteklosti je bil direktor občinske uprave v Naklem in Radencih, bil je predavatelj na mariborski fakulteti za gradbeništvo, več let je sodeloval z nekdanjim ptujskim županom Štefanom Čelanom na področju delovanja občinske uprave in v evropskih projektih, bil je tudi direktor Komunalnega podjetja Ptuj. Delal je tudi na ministrstvu za obrambo. Ministrico za zdravje smo v intervjuju za Sobotno prilogo pred kratkim vprašali, ali je zadovoljna z delom UNKIZ-a pod vodstvom Tomaža Pliberška. Dejala je, da verjame, da si urad po svojih najboljših močeh trudi pognati vse investicije, dejstvo pa je, da ima premalo zaposlenih, zato nekatere investicije zaostajajo, kar ni dobro. »Prizadevamo si pridobiti več zaposlenih, ki bi projekte vodili čim bolj učinkovito. Gre za urad z veliko odgovornosti, veliko denarja in zahtevnimi projekti in žal nam ne uspe dobiti toliko kadra, kot bi si želeli.« Pri vodenju UNKIZ je Pliberšek julija lani nasledil razrešenega Aleša Šabedra, za poln mandat pa je bil imenovan šele letos. Ko je zasedel položaj vršilca dolžnosti, so na vladi sklenili, da bo na tem mestu ostal do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 27. januarja 2024. A ta rok je bil podaljšan za še pol leta – z imenovanjem Pliberška se je zavleklo, saj je v sestavi komisije uradniškega sveta, ki je odločala o tem, kar dvakrat prišlo do sprememb. Da je Pliberšek prišel v zdravstvo, je zaslužen Šabeder: državni sekretar na ministrstvu za zdravje je namreč postal, ko je bil Šabeder minister (oba sta s Ptuja). So pa med njima pozneje nastala določena nepremagljiva trenja. Proti Pliberšku naj bi bilo vloženih nekaj prijav zaradi mobinga. Na ministrstvu za zdravje uradnih prijav proti Pliberšku nimajo, so pa zaposleni na uradu poudarili težave v komunikaciji z njim. B. F. Ž.

Nadgradnja oddelka za onkologijo UKC Maribor obsega dve fazi. Do nedavnega se je izvajala le prva, ki zajema zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja in naj bi bila zaključena konec letošnjega leta. Z drugo fazo nadgradnje pa še niso mogli začeti, ker so se stanovalci na Masarykovi ulici že drugič pritožili na pridobitev gradbenega dovoljenja za sedemnadstropno novogradnjo, ki jo nameravajo zgraditi tik ob njihovih domovih.

Razmere na oddelku za onkologijo UKC Maribor in tamkajšnjem gradbišču sta si v začetku oktobra ogledala ministrica za zdravje in predsednik vlade Robert Golob. Ta je poudaril, da je gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove sedemnadstropne stavbe ob obstoječem oddelku dokončno, ne glede na odkup stavbe na Masarykovi ulici, saj da gre za ločena projekta.