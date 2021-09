Okolica hrama demokracije ograjena

Brez uradnega organizatorja

Posamezniki s proticepilskimi transparenti so se začeli zbirati že opoldne. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prostest nasprotnikov PCT ukrepov na Trgu republike.FOTO: Blaž Samec/Delo

Zaradi varnosti bodo omejili gibanje

Prostest nasprotnikov PCT ukrepov na Trgu republike.FOTO: Blaž Samec/Delo

Policija je zaradi varnosti že postavila varovalno ograjo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Včeraj napeto tudi v Trbovljah

Tretjo sredo zapored poteka na Trgu republike shod, na katerem protestniki po večini izražajo nezadovoljstvo proti vladnim ukrepom za zajezitev virusa, nekateri pa so izrecni nasprotniki cepljenja.Policija je zaradi prvega protesta, ki se je končal nasilno, uporabili so tudi solzivec in vodni top, zdaj bolje pripravljena. Na Trgu republike so že postavili zaščitno ograjo, ki preprečuje dostop do parlamenta.z ljubljanske policijske uprave je sporočila, da bo policija opravljala naloge v povezavi z napovedanim protestnim shodom.Čeprav je znano, da je eden glavnih pobudnikov shoda kranjski politik, shod ni prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa zakon o javnih zbiranjih.»Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer rediteljska služba. Kljub temu je policija že opravila razgovore z določenimi osebami, ki so v javnosti pozivale k udeležbi na tem neprijavljenem shodu, ter jih pozvala k spoštovanju določil zakona o javnih zbiranjih,« pravi Aleksandra Golec.V primerih neprijavljenih shodov za red skrbijo policisti, zato morebitne udeležence pozivajo, naj spoštujejo navodila policistov.»Naloga policije je zagotavljanje varnosti. Tako bo tudi v tem primeru. Policija pa bo proti morebitnim kršiteljem ukrepala. Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje oziroma promet na Šubičevi ulici in drugih ulicah v središču mesta. Območje shoda bo videonadzorovano. Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (na primer: pirotehničnih sredstev, palic, orodja). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki,« je še dodala.Na policiji poudarjajo še, da ne posegajo v pravice posameznikom do gibanja, zbiranja in svobode izražanja, »vendar je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za varnost vseh nas in jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, naj ravnajo odgovorno, dostojno in predvsem da mirno izražajo svoja stališča«.Pred začetkov včerajšnje javne tribune o razvoju zasavske regije v Delavskem domu Trbovlje ob obisku vlade v regiji je civilna družba pred domom pripravila protivladni protest.Več sto zbranih na protestu je z glasnimi vzkliki zahtevalo odstop vlade. Poskušali so priti v dvorano, v katero vstopajo ministri, a jim je policija to preprečila. Protestniki so prinesli transparente, s katerimi so med drugim Janši odrekli gostoljubnost in se izrekli proti privatizaciji, z vzkliki pa oblast naslovili z lopovi in mafijo.