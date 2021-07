Olajev nadzor ugotovil pomanjkljivosti in nepravilnosti

Brez načrta varovanja in ocene tveganja

»Policijska uprava Ljubljana v konkretnih okoliščinah, povezanih s protesti 5., 6. in 7. julija letos v Ljubljani, ni dovolj temeljito opravila svojih nalog usmerjanja in usklajevanja dela območnih policijskih postaj. Ni jim dajala strokovnih pojasnil, nadzirala njihovega dela in jim zagotavljala strokovne pomoči.« To so pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so jih v strokovnem nadzoru nad delom policistov PU Ljubljana ugotovile službe generalnega direktorja policije in uprave uniformirane policije.Generalni direktor policijeje, spomnimo, nadzor odredil po tem, ko je policija med 5. in 7. julijem 2021 obravnavala več prijav zaradi ponižujočih ravnanj in groženj na škodo nekaterih poslancev državnega zbora. Nadzor je med drugim še ugotovil, da sektor uniformirane policije na PU Ljubljana v konkretnih primerih ni dovolj spremljal, analiziral, proučeval in ocenjeval varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela ter uporabe pooblastil pri vzdrževanju javnega reda, zagotavljanju osebne varnosti in varovanju premoženja.Zagotovili so še, da prav tako ni pripravil načrta varovanja niti ocene tveganja, ki je sestavni del načrta. Posledično v pripravljalni fazi za varovanje ni bilo predvideno večje število policistov, ni bil dorečen način ukrepanja policistov, prav tako ni bilo neposrednega vodenja varovanja na kraju. Ugotovljena je bila tudi pomanjkljiva in premalo učinkovita komunikacija med policijsko upravo in centrom za varovanje in zaščito.Za odpravo navedenih pomanjkljivosti in izboljšanje organizacije dela je bila policijskima enotama naložena izvedba določenih ukrepov, sprožen pa je tudi postopek ugotavljanja odgovornosti, ki še poteka.