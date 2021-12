Omikron potrjen tudi pri nas, v Ljubljani naj bi odkrili skupek okužb

Slovenija se je danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron, je na današnji seji DZ sporočil predsednik vlade Janez Janša. Po njegovih besedah so v Ljubljani odkrili skupek okužb s to različico.

Aktualne podatke glede bolezni covid-19 predstavljajo minister za zdravje Janez Poklukar, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ Marta Grgič Vitek in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij Miroslav Petrovec:

Kaže, da so omikron potrdili na inštitut za mikrobiologijo. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, ki poleg inštituta za mikrobiologijo še sledi posameznim različicam, so za STA namreč pojasnili, da pri njih omikrona do zdaj še niso potrdili.

Omikron so zaenkrat v Evropi potrdili pretežno pri uvoženih primerih, zbolevanja po okužbi pa večinoma niso bila težka. Tudi učinkovitost delovanja cepiv proti covidu-19 na novo različico še ni znana. Prvi rezultati sicer kažejo, da bi bila lahko slabše učinkovita.