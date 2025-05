»Referenduma ne spremljam, dan sem preživela drugače,« je za Delo nekaj pred iztekom glasovanja kratko povedala letošnja prejemnica velike Prešernove nagrade za življenjsko delo, kiparka Dragica Čadež.

Dragica Čadež. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Zdi se mi nesmiseln. Vsak ima volilno pravico. Odločaš se po svoji vesti. Menim, da je to za umetnost nepotreben korak. O vrhunski umetnosti odloča stroka, ne morejo o njej odločati ljudje.«

»Edina pozitivna točka referenduma je bila, da so znova opozarjali na pomen umetnosti. Sicer me referendum ne tangira. Moje misli so drugje, razmišljam drugače. Vest potuje po drugih koridorjih, ne po poteh referendumov in politike.«

In še: »Da takole diskvalificirajo neko umetnico. Nimajo pravice. Vrhunska umetnost je vedno presežek.«

»Nimaš česa reči. Umetnost je večja«

Dragan Živadinov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ne morejo nas tako ponižati, kot lahko ponižajo sami sebe,« nam je nekaj ur pred iztekom glasovanja kratko povedal drugi letošnji prejemnik velike Prešernove nagrade, režiser, performer in utemeljitelj retrogardističnega postopka v gledališču. Rezultata referenduma ne želi komentirati.

»Nimaš česa reči. Umetnost je večja,« je navedel. Sicer je ponovil, da je že pred dnevi objavil višino svoje pokojnine. Letošnji Prešernov lavreat je konec marca prejel 669 evrov pokojnine, je sporočil portalu MMC.