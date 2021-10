Opozicija z interpelacijo nad okoljskega ministra Andreja Vizjaka

V izjavi za javnost so predstavniki LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci so izpostavili, da Andrej Vizjak ne ščiti okolja, ampak deluje proti njemu. Očitajo mu tudi načrtno omejevanje možnosti civilni sferi, da sodeluje pri pripravi gradbene in okoljske zakonodaje ter favorizira dobičarske parcialne interese na račun nepovratne škode, povzročene okolju.

Njihova poteza sledi objavi posnetka izsekov pogovora Vizjaka s poslovnežem Bojanom Petanom, solastnikom Term Čatež, iz leta 2007, ki ga je objavila POP TV, in razkriva, kako je tudi takratni minister Andrej Vizjak prepričeval Petana, naj ne povečuje lastniškega deleža v družbi Terme Čatež v zameno za to, da mu bo nadzorni svet poslušen. Pogovor se dotika tudi izogibanja plačilu davkov.

Vizjak vztraja, da je posnetek lepljenka več pogovorov, posnetih na različnih lokacijah, tako v naravi kot v gostinskih prostorih. Odstopiti ne namerava.

Tudi v NSi in SMC so od njega zahtevali pojasnila, a so po pogovoru z njim navedli, da čakajo na dokazila o pristnosti posnetka. Do kdaj in na koga bodo čakali, ni jasno. Bo pa najkasneje na glasovanju o interpelaciji torej jasno, kolikšno podporo še uživa znotraj koalicije in pri njenih podpornikih. Vizjak je bil tarča številnih očitkov v času vodenja okoljskega ministrstva tudi znotraj svoje SDS, v NSi pa je bilo po fiasku na referendumu o zakonu o vodah slišati pričakovanja, da bi moral odstopiti in tako razbremeniti vlado pri njenem nadaljnjem delovanju.

Predlog interpelacije zoper Vizjaka je sicer dopolnjen predlog interpelacije, ki ga je LMŠ poleti že poslala v usklajevanje SD, Levici in SAB in se je nanašal predvsem na sprejemanja zakona o vodah, a se takrat nato za njeno vložitev niso odločili oziroma so jo dali na stran in pohiteli z vložitvijo interpelacije zoper izobraževalno ministrico Simono Kustec in pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča. Sledila je še interpelacija zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.

Kot so v LMŠ takrat še zapisali, naj bi okoljski minister nosil tudi neposredno odgovornost za sprejetje okoljsko in družbeno škodljivega zakona o vodah, s čimer je po njihovih navedbah kršil ustavo, parlamentarni poslovnik, zakonodajo, mednarodne pravne akte in skupne cilje celostnega upravljanja z okoljem. Med očitki, ki so jih nanizali, je tudi nedostojen in zaničevalen odnos do izida referenduma.