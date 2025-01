Opozorila, da se obravnavajo ljudje, ne pa številke

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je lani sprejela 167 prosilcev za mednarodno zaščito, ki so jih evropske države, največ iz Švice in Nemčije, vrnile po dublinskem postopku, ker so najprej zaprosili za azil pri nas in se mora tu tudi izpeljati postopek, v druge države pa je po istem načelu vrnila 68 ljudi, veliko večino na Hrvaško. S paktom o migracijah in azilu naj bi se julija 2026 uveljavil sklop novih pravil za upravljanje migracij in skupnega evropskega azilnega sistema.