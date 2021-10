Na tradicionalnem petkovem protestu so tokrat opozorili na problem delavskih in socialnih pravic, predvsem za ranljive skupine in starejše. Tako so izpostavili, da vlada govori o gospodarski rasti, ki pa je delavke in delavci ne občutijo, saj se plače ne povečujejo.

Opozorili so na slabe delavske pravice. FOTO: Jure Eržen

Protestniki so se zbrali na Trgu republike, protest je minil brez pretresov. Opozorili so še, da se trenutno povišujejo cene osnovnih dobrin. »V zadnjem letu in pol se je drastično povišala cena bencina, kar je jasna posledica deregulacije cen naftnih derivatov, ki je koristila predvsem ministru Vizjaku, ki je s svojimi delnicami v Petrolu zaslužil preko 60.000 evrov. Prav tako pa je največji slovenski trgovec z energenti Petrol napovedal, da bo prvega decembra občutno dvignil cene električne energije in zemeljskega plina. Temu pa bodo po vsej verjetnosti sledili tudi drugi ponudniki energentov na slovenskem trgu,« so opozorili.

Protestniki so bili tudi pred Evropsko hišo na Dunajski cesti. Opozorili so na sporno obnašanje Janeza Janše, ki uničuje slovenski mednarodni ugled. FOTO: Jure Eržen

Takšno povečevanje stroškom prizadene predvsem najšibkejše v družbi, zato se bo še povečala stopnja tveganja revščine. »Vlada z Janezom Janšo na čelu pa vse socialno ogrožene, brezposelne, prejemnike denarno-socialne pomoči raje zmerja z delomrzneži, lenuhi in jih krivi za njihovo situacijo,« so še dejali.

Petkovi protestniki se v Ljubljani zbirajo že 78 tednov.

FOTO: Jure Eržen

Petkovi protestniki se v Ljubljani zbirajo že 78 tednov. FOTO: Jure Eržen