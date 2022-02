Osebam z že odrejeno karanteno ta danes ne bo prekinjena

Osebam, ki so bile v karanteno napotene do vključno petka, ta ne bo predčasno prekinjena in bo veljala do izteka, ne glede na spremembo odloka, je na svoji spletni strani opozoril NIJZ. Vlada je v petek namreč odločila, da osebam v primeru tveganega stika z okuženim z novim koronavirusom od danes karantena ne bo več odrejena. Ob tem so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spomnili, da osebe, ki so bile v visoko tveganih kontaktih z okuženimi, od danes ne bodo več prejemale obvestil epidemiološke službe NIJZ.

Okužene zato pozivajo, naj sami obvestijo svoje tvegane stike. Mednje spadajo osebe, s katerimi so bili v stiku 48 ur pred potrjeno koronavirusno okužbo, pojasnjujejo. Ob ukinitvi karanten NIJZ osebam, ki so bili v visoko tveganem stiku z osebo z istega gospodinjstva, priporoča, da se v obdobju sedmih dni od zadnjega tesnega stika z okuženim testirajo ali samotestiranjo na koronavirus.

Prav vsem pa v obdobju 14 dni od tveganega stika priporoča, da se izogibajo nenujnim stikom z drugimi ljudmi. »To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem,« poudarjajo. V tem času naj posamezniki pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in ob pojavu simptomov ostanejo doma ter pokličejo svojega izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika.

Do 24. februarja bo sicer veljalo prehodno obdobje. V tem času bodo lahko posamezniki, ki so bili v tveganem stiku z okuženim pred današnjim dnem, prek portala eUprava sami izpolnijo izjavo o napotitvi v karanteno na domu.

NIJZ sicer še vedno priporoča uporabo mobilne aplikacije Ostani zdrav, ki na anonimen način obvešča osebe, ki so bile v tveganem ali visoko tveganem stiku z okuženo osebo, in na ta način pripomore k preprečevanju nadaljnjega širjenja okužb s koronavirusom.