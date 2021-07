Oster odgovor pravosodnega ministra

»Očitki, ki so del odstopne izjave dr.so nizkotni in polni laži,« so se na kritiko državnega sekretarja v odstopu odzvali na pravosodnem ministrstvu. Informacij o tem, kdaj naj bi se vlada z njegovim odstopom formalno seznanila, pa trenutno nimajo. Gradivo z odstopno izjavo je bilo po naših informacijah že poslano na vlado, ki naj bi ga skladno z dogovorom obravnavala na torkovi dopisni seji, a se to ni zgodilo.Na vladnem uradu za komuniciranje in v generalnem sekretariatu, ki pripravlja gradiva za vladne seje, na naše vprašanje, kdaj bo vlada obravnavala to točko, niso odgovorili, se pa že ugiba, ali bo premierz njegovo odstopno izjavo ravnal tako, kot je ravnal z odstopno izjavo ministra za notranje zadeveKuverte, kot je znano, sploh ni odprl, Hojs pa je ostal minister.Kot smo pisali, so se ob nenadnem odstopu Erbežnika zvrstila tudi ugibanja, ali bo ta svojo profesionalno pot nadaljeval v kabinetu Janeza Janše in od tam poskušal vplivati na dogajanje na pravosodnem ministrstvu, ki ga vodi»Dejstvo, ki očitno ni bilo po godu dr. Erbežniku, je, da ministrstvo vodi minister,« mu je vrnil Dikaučič, ki očitke, navedene v odstopni izjavi, v celoti zavrača, in dodaja, da povedo največ o avtorju samem. »Dr. Erbežnik se je ekipi pridružil zaradi strokovnih referenc na področju kazenskega prava, vendar v času njegovega delovanja na ministrstvu vsebinsko ni doprinesel oz. nadgradil nobenih vsebin ministrstva. V času najinega sodelovanja sem spoznal, da je za uspešno opravljanje funkcije državnega sekretarja potrebno mnogo več kot to, nenazadnje tudi spoštovanje sodelavcev in postavljanje skrbi za ugled ministrstva in Slovenije pred lastne potrebe po promociji,« je še dejal Dikaučič.Na očitek o pomanjkanju osnov pravnega znanja EU pa so s pravosodnega ministrstva sporočili še, da je minister Dikaučič diplomirani univerzitetni pravnik, z opravljenim pravniškim državnim izpitom, izpit »Pravo EU« pri prof. dr.pa je opravil z oceno 10.