Oštro in Danes je nov dan pripravljata pregled političnih obljub

Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji Oštro in inštitut Danes je nov dan sta odprla spletno platformo Obljuba dela dolg, so za STA povedali na omenjenem inštitutu. Ta interaktivna preglednica političnih obljub naj bi bila nenehen opomin politikom, da za besede in dejanja odgovarjajo svojim delodajalcem, torej državljanom.Na platformi bo mogoče spremljati življenjsko pot političnih obljub in analize o njihovem izpolnjevanju, s čimer bosta organizaciji skušali povečati politično odgovornost in krepiti zaupanje v politiko ter posledično spodbuditi sodelovanje v političnih procesih, so zapisali na inštitutu Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja.Po njihovih besedah je v Sloveniji nezaupanje v delo politikov veliko, kar predstavlja pomemben del krize demokracije. Nezaupanje vodi v razočaranje nad politiko, kar v začaranem krogu ohranja nizko udeležbo v različnih političnih procesih, kot so denimo volitve, s tem pa nizko legitimnost odločevalcev, so izpostavili.Po njihovih navedbah vse to omogoča pomanjkanje politične odgovornosti na vseh ravneh, k čemur pripomore tudi odsotnost preprostih mehanizmov za spremljanje uresničevanja političnih obljub.Da bi naslovila krizo politične odgovornosti, sta zavod Oštro in inštitut Danes je nov dan razvila neodvisno spletno platformo Obljuba dela dolg, ki na enem mestu združuje relevantne politične obljube s preverljivimi dejstvi, sledljivimi viri in objektivnimi analizami o njihovem izpolnjevanju. S tem vsakomur omogoča enostavno spremljanje stanja, v katerem se nahajajo predstavljene obljube, ne da bi se moral za to zanašati na politično intuicijo, spomin ali poročanje o dnevnopolitičnih temah, so pojasnili.Platforma bo po njihovih besedah s poglobljenimi analizami o delu politikov odpirala vrata tudi širšim pogledom na stanje politične odgovornosti in zaupanja v Sloveniji, hkrati pa ozaveščala o pomenu, ki ga ima nadzor nad delom političnih odločevalcev. Poleg tega bo koristila zagovorniškim nevladnim organizacijam in novinarjem, saj bodo predstavljene vsebine skupaj z metodologijo preverjanja političnih obljub lahko uporabili kot podporo pri spremljanju dela političnih funkcionarjev in izvajanju pritiska na odločevalce.Obljube izbirajo iz koalicijske pogodbe, na platformi pa bodo le tiste, ki so dovolj konkretne, da je njihovo izpolnjevanje mogoče spremljati na podlagi jasnih meril. Vsaki obljubi je dodana analiza ukrepov, ki so bodisi že sprejeti bodisi so v pripravi, na podlagi tega pa je podana ocena aktualnega stanja njenega izpolnjevanja.Če oziroma ko bo vlada izpolnila ali prelomila posamezno obljubo, bo ta dobila končno oceno, ki jo bosta spremljali poglobljena analiza in končna utemeljitev. Po končanem mandatu koalicije bo tako vsaka obljuba opremljena z oceno izpolnjena ali prelomljena, do takrat pa bo imela oceno izpolnjena, prelomljena, nedotaknjena, v izvajanju ali zastala oziroma bodo napisali, da še ni ocene.Projekt Obljuba dela dolg je sofinanciran iz programa Active Citizens Fund v Sloveniji, ki ga podpira finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora (EGP).