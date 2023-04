Otroci razvajenih staršev so razvajeni na kvadrat

V nadaljevanju preberite:

Marko Juhant, specialni pedagog, nekdanji ravnatelj, avtor več knjig o vzgoji, pravi, da mora šola dobiti vzgojna izvršna pooblastila: »Če se ravnatelj odloči, da nekega učenca zaradi neprimernega obnašanja ne bo v šolo en teden, ga ne bo. Pika. Ne moremo ravnateljem dati vseh možnih nalog, pa nobene ali zelo skromne možnosti za urejanje.« Dodaja pa, da mora biti ravnatelj pripravljen mirne duše zastaviti svoj položaj ter biti dosleden. Če denimo starši ne upoštevajo, da ravnatelj ne dovoli, da otrok manjka več kot pet dni mimo šolskih počitnic, mora starše prijaviti inšpekciji: »Problem pa je, ker je inšpektorat rad lep do staršev. Tako so starši skoraj večkrat v šoli kot njihovi otroci in izsiljujejo za petice.«

Juhant svetuje, da se šolskih pravilnikov držijo do pike: »Ko se zgodi prekršek, mora biti otrok obravnavan tako, da sledi ukrep. Če prvošolec udari sošolca, ga porine v radiator, šikanira, mu nagaja, neprestano vznemirja med poukom, pokličemo starše, povemo, da smo obravnavali njegovo vedenje in se odločili za neki ukrep. Takoj. V prvem razredu. Zlasti če gre za otroka s posebnimi potrebami. Odločba ni dovolilnica, da mlati, izsiljuje, poškoduje sošolce, delavce šole. Večina šol tukaj pade na kvazi-sočutju.«